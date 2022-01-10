c (Kiwano) meyvesinin faydaları nelerdir? Boynuzlu kavun nasıl yenir?

Ana vatanı Afrika olan kiwano adlı asma türü bir bitkinin meyvesi. Ülkemizde daha çok boynuzlu kavun ya da Alanya kavunu olarak anılıyor.

Kavun (Kiwano) meyvesinin faydaları nelerdir

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, birçok hastalığa karşı vücudu koruyor.

Güçlü antioksidan özelliği sayesinde birçok kanser türüne yakalanma riskini azalttığı söyleniyor.

Toksinleri vücuttan uzaklaştırırken idrar yolu enfeksiyonlarının da daha hızlı bir şekilde geçmesine yardımcı oluyor.

Kemikleri ve dişleri güçlendirmede önemli bir rol üstleniyor.

Ciltte kırışıklık karşıtı bir etki oluşturarak erken yaşlanmanın önüne geçiyor.

Aynı şekilde saç sağlığını da olumlu yönde etkileyen boynuzlu kavun, saçların daha güçlü ve parlak olmasını sağlıyor.

Tırnaklarınız çok güçsüz ve kırılgansa boynuzlu kavun bu konuda da sizi yalnız bırakmıyor, tırnakları sağlığına kavuşturmak için elinden geleni yapıyor.

Boynuzlu kavun nasıl yenir?

Almadan önce mümkünse boynuzlu kavunun olgunlaşmış olduğundan emin olun. Olgunlaştığını nasıl anlayacaksınız? Kabuğunun tamamen turuncu olması size bu konuda ipucu verecektir. Eğer kabuğunda yer yer yeşil kalan alanlar varsa meyveniz henüz olgunlaşmamız demektir, böyle bir durumda onu yemeden önce bir süre bekleterek kabuğunun turunculaşmasını beklemelisiniz.

Ardından meyvenizi bol suyla yıkayıp bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayırın, bir yarısını elinize alıp altta kalan kabuğundan hafifçe bastırarak üstteki yeşil, çekirdekli kısmı bir kaşığa alın ve yiyin.