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Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhuriyet'e yalanlama

Bugün Cumhuriyet'te Sinan Tartanoğlu imzası ile “Saray’dan kıyak ihale” başlığıyla yayımlanan haberle ilgili Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

08 Ocak 2019 Salı 12:59
Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumhuriyet'e yalanlama

Bugün Cumhuriyet'te yayınlanan ‘Saray’dan kıyak ihale’ başlıklı haber üzerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği yazılı açıklama yaptı. Söz konusu haberin kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebep olmaması için yapılan bilgilendirmede; Başkanlık tarafından 2018 yılı sonunda 2019 ve 2020 yıllarını kapsayacak hizmet aracı kiralama işi için rekabetçi ve şeffaf bir şekilde açık ihale usulü ile ihaleye çıkıldığı açıklandı. 14 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen ihalede tek bir firma teklif sunduğu ve teklifin Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas Usullerin 6'ncı maddesinde öngörülen yüzde 2 limitinin üzerinde olması ve yaklaşık maliyetin de üstünde olması sebebiyle ihale iptal edildiği belirtildi.

İhaleye konu hizmetlerin aksaklığa mahal vermeksizin sürdürülmesi amacıyla ve yeniden açık ihale usulü ile ihaleye çıkılması için geçecek süre ile sınırlı olmak kaydıyla (3 ay) pazarlık usulü ile ihaleye çıkıldığını açıklayan kurum, pazarlık usulü ile yapılan ihaleye Başkanlıkta mevcut araç kiralama hizmetini yürüten firma da dahil olmak üzere üç firma davet edildiği ve ihale, mevzuata uygun bir şekilde sonuçlandırıldığı kaydetti.

Açık ihale usulü ile alınması öngörülen ancak yasal limitler dışında gerçekleşen teklif sebebiyle kamu yararı korunarak iptal edilen bir ihalenin tekrar açık ihale usulüyle ihale edilmesine kadar geçecek 3 ay gibi kısa bir sürede pazarlık usulü ile ihale edilmesinin 'kıyak ihale' olarak tanımlanması algı oluşturmaya dönük bir çabaya ve gerçekleri saptıran bir habercilik üslubuna işaret edildiğinin altı çizildi.

Ayrıca haber metninde yer alan, "Cumhurbaşkanlığı, garajındaki araçların 2019 yılı boyunca geçerli olacak kasko sigortaları için hizmet ihalesi açmadı. Bunun yerine birden çok hizmet aracı kiralama ihalesi açıldı" şeklinde bir ifadenin yer aldığı görüldüğü ve bu ifadenin ne anlam ihtiva ettiği ve yapılan hizmet aracı kiralama ihalesi ile nasıl bir ilişki kurulduğu anlaşılamasa da metni kaleme alan muhabirin, 'haberini' bilgi eksikliği ve algı oluşturma maksadıyla yazdığını takip eden paragraftaki "... ancak araçlar için kullanılacak yakıt başka bir ihalenin konusu oldu" cümlesi ile bir kez daha gösterdiği bildirildi. Zira; Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas Usullerin 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının (ç) bendinde; "Taşıtlar, yakıt hariç, şoförlü veya şoförsüz olarak edinilebilecektir" denildiği ve bu sebeple mevzuatın amir hükmünden de anlaşılabileceği üzere yakıt dahil araç kiralama hizmeti alınması mümkün olmadığı vurgulandı.

Başkanlık tarafından izah edilen çerçevede gerçekleştirilen işlemlerin tamamen mevzuata ve kamu yararına uygun olup, basın etiğine aykırı bir şekilde ve algı oluşturmaya dönük bir dille 'kıyak' olarak tanımlanmasının mümkün olmadığı bir kez daha belirtilirken, eksik bilgi ile tamamen gerçekleri çarpıtarak kamuoyunda algı oluşturmaya dönük bu 'habercilik anlayışını' kınandığı vurgulandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 12:59
  1. Cumhurbaşkanlığı
  2. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
  3. Cumhuriyet

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