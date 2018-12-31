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ByLock'çu öğretmene FETÖ'den hapis

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen öğretmen, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:38
ByLock'çu öğretmene FETÖ'den hapis

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden yargılanan öğretmen Fatih Gümüş'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık Gümüş ve avukatı katıldı.

Dosyaya gelen evrakın okunmasının ardından savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Gümüş, FETÖ üyesi olmadığını, hakkında isnat edilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespitleri kabul etmeyen Gümüş, suçsuz olduğunun ortaya çıktığını iddia ederek beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından esasa ilişkin hükmü açıklayan mahkeme heyeti, sanık Gümüş'ü "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, hükümle birlikte Gümüş'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:38
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  2. FETÖ
  3. Fetullahçı Terör Örgütü
  4. hapis cezası
  5. silahlı terör örgütü

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