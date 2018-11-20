ByLock’a 30 bin kez girdi, KPSS’de rekor kırdı

İddianamede "İhsan" kod adını kullanan Demir'in hem ByLock hem de Eagle kullandığı belirtildi. Demir'in ByLock'u 11 Ağustos 2014 itibariyle kullanmaya başladığı, kiraladığı 9 adet IP'den biriyle 2 Nisan 2015'e kadar 30 bin 281 kez giriş yaptığı kaydedildi. Demir'in FETÖ elabaşının talimatıyla Bank Asya'ya çok miktarda para yatırdığı belirtildi.

Ayrıca iddianamede, Demir'in 2008'de girmiş olduğu Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'nda 66.7, 2009'da 65.1 puan aldığı, soruların çalındığı 2010'da ise rekor artışla 92.7 puan aldığı ifade edildi. Demir'in KHK ile kapatılan örgüte ait şirketlerde çalıştığı belirtildi. Demir, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek'ten yargılanacak.

ByLock'a bin kez girdi KPSS'de rekor puan aldı

89 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara'da, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 32 kişi hakkında gözaltı kararı alındı Ankara merkezli 6 ilde dün eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. 14 kişi ise aranıyor.

Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik ankesör soruşturmasında 20 subay ve 30 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 25 kentte düzenlenen eş zamanlı operasyonda aktif görevde bulunan 1'i kadın, 2'si doktor şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışma başlatıldı. Eskişehir'de FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6'sı muvazzaf 7 asker hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

İzmir'de ise FETÖ'nün Ege Bölgesi mahrem yapılanmasına yöenilk operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 5'i tutuklandı.