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ByLock ve Falcon kullanıcısı eski hakime hapis cezası

Adana'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan ve FETÖ'nün gizli haberleşme programlarının kullanıcısı olduğu tespit edilen eski hakim, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

08 Ocak 2019 Salı 16:23
ByLock ve Falcon kullanıcısı eski hakime hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock ve Falcon kullanıcısı olduğu tespit edilen eski hakime 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık İsmail Birsen ve avukatı katıldı.

Sanık Birsen savunmasında FETÖ/PDY ile bağlantısının olmadığını, ByLock ve Falcon kullanmadığını iddia ederek, tahliyesini ve beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de sanık İsmail Birsen'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 16:23
  1. Adana
  2. eski hakim
  3. FETÖ/PDY davası
  4. hapis cezası

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