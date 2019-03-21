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ByLock soruşturmasında 31 şüpheli tutuklandı

FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 51 şüpheliden 31’i tutuklanırken, 20 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 15:00
ByLock soruşturmasında 31 şüpheli tutuklandı

FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 51 şüpheliden 31’i tutuklanırken, 20 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı tespit edilen 102 şüpheli hakkında geçtiğimiz hafta gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda 102 şüpheliden 51’i gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Adliyesine getirilen 51 şüpheli, savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan şüphelilerden 31’inin ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan tutuklanmasına karar verildi.Hakimlik, mevcut delil durumunu dikkate alarak 20 şüphelinin ise yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:00
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