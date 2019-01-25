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ByLock soruşturmasında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı

25 Ocak 2019 Cuma 15:45
ByLock soruşturmasında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 27 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başsavcılık bünyesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında, 27 şüpheli hakkında FETÖ/PDY ile irtibatları olduklarına dair ifade bulunduğu ve bu kişilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un gerçek kullanıcısı olduklarının tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik, bu sabah saat 06.00 itibarıyla İstanbul merkezli, Hatay, Tokat, Ankara, Balıkesir, Denizli ve Osmaniye olmak üzere toplam 7 ilde eş zamanlı olarak gözaltı ve yakalama kararı verildiği ifade edilen açıklamada, yakalama işlemlerinin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yerine getirildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:45
  1. "ByLock" operasyonu
  2. FETÖ
  3. FETÖ soruşturması
  4. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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