ByLock kullanıcısı yarbay derdest edilen komutanını suçladı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları katıldı

Savunma yapan eski denizci yarbay Hüseyin Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı Bilgi Güvenlik Şubesinde görev yaptığını dile getirdi.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına dair tespitleri kabul etmediğini beyan eden Yıldırım, örgüt üyesi olmadığını ve söz konusu programı kullanmadığını öne sürdü.

Gözaltına alındıktan sonra çalışma odasında ele geçen belgelere ilişkin savunma yapan Yıldırım, "Kafir Türk ordusu", "İslam'ın ordusu IŞİD" şeklindeki notların örgütsel bir amacının olmadığını ve istihbaratçı bir subay olduğundan sosyal medya araştırmalarında kullanmak üzere tuttuğu notlar olduğunu iddia etti.

Davanın müştekisi olan emekli Tuğgeneral Atilla Gökesaoğlu'nun derdest edilmesi olayında kendisinin bir sorumluluğunun bulunmadığını beyan eden Yıldırım, "Gökesaoğlu'nun derdest edildiğini çok sonradan, tutuklandıktan sonra cezaevinde haberlerden öğrendim. Olay gecesi Atilla Paşa'nın vurulduğunu duymam üzerine (eski tuğgeneral) Mehmet Partigöç'ü aradım. Partigöç'ü arama sebebim de budur. Aradığımda da Partigöç ile görüşemedim." ifadelerini kullandı.

Sanık Yıldırım, Gökesaoğlu'nu, "FETÖ'cü olmakla" suçladı.

İlerleyen saatlerde darbeciler tarafından kendisinin de derdest edildiğini ileri süren Yıldırım, astsubay Bülent Aydın'ın şehit edilmesi olayında bir suçunun olmadığını savundu.

Olay gecesi, "darbe" diye bir söz duymadığını, kimseden de bu yönde bir emir almadığını öne süren eski yarbay Yıldırım, mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.