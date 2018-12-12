ByLock kullanıcısı sanık, darbecilerden şikayetçi oldu

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbeciler tarafından alıkonulan er Kemal Önder, müşteki sıfatıyla 15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattı.

Olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı karargahında vatani görevini yaptığını belirten Önder, terhisinden sonra ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını söyledi.

Karargahtaki toplantı salonlarının temizliğinden sorumlu olduğunu söyleyen Önder, 15 Temmuz öğle saatlerinde sanık eski yarbay Bülent Ak'ın akşam saatlerinde salonlarda herhangi bir etkinliğin olup olmadığını sorduğunu aktardı.

Sanık Ak'a, toplantıların genellikle gündüz yapıldığını, akşam saatlerindeki etkinliklerin ise önceden görev çizelgesine kaydedildiğinin bilgisini verdiğini aktaran Önder, "Yarbay Bülent Ak, ihtiyaç olduğunda beni nerede bulacağını sordu. Akşam saatlerinde halı sahada olduğum sırada bir er geldi, Bülent Ak'ın beni istediğini söyledi. Yanına gittiğim Ak, ikinci kattaki toplantı salonun anahtarını benden aldı." diye konuştu.

İlerleyen saatlerde darbecilerce alıkonulan askerlerin bu salonda tutulduğunu anlatan Önder, kendisinin de arasında bulunduğu erlerin önce yatakhaneye, daha sonra zemin kattaki 500 kişilik toplantı salonuna götürüldüğünü ifade etti.

Önder, burada sabah saatlerine kadar darbecilerce alıkonulduklarını kaydetti.

Bu beyanlarda bulunmak için kimsenin kendisini yönlendirmediğini belirten Önder, "O gece sabah saatlerine kadar ölmeyi bekledim. Karargaha operasyon yapıldıktan sonra kurtulduk. Emniyete götürüldükten kısa bir süre sonra serbest bırakıldık." dedi.

Kendisini alıkoyan sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten Önder, davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşmaya devam ediliyor.