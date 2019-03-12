Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 102 kişiye yönelik operasyon düzenlendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 102 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.12 Mart 2019 Salı 13:06
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 102 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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