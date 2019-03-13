ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara’da 11 şüpheli yakalanırken, gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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