ByLock kullanıcısı 31 şüpheli tutuklandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programını kullandığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 102 şüpheliden 31'i tutuklanırken, 20 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programını kullandığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 102 şüpheliden 31'inin tutuklanmasına, 20 şüphelinin ise adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmasına karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen 102 şüpheliden 77'sinin adresleri tespit edilerek, 51 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak İstanbul Adliyesine getirilen 51 şüpheli, buradaki savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadesini aldığı 31 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, mevcut delil durumunu dikkate alarak 20 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. Adli kontrol kapsamında şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Soruşturma kapsamında, firari 51 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı tespit edilen 102 şüpheli hakkında geçen hafta gözaltı kararı verilmişti. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.