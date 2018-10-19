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ByLock kullananlara şafak baskını! Onlarca gözaltı...

FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu mesajlaşma sistemi ByLock kullanan örgüt üyelerine yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı. 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

19 Ekim 2018 Cuma 08:59
ByLock kullananlara şafak baskını! Onlarca gözaltı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün kriptolu mesajlaşma sistemi Bylock kullanıcısı olan ve örgüt üyesi olduğu tespit edilen 40 kişiye gözaltı kararı verildi.

Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  İstanbul merkezli 10 ilde yaptığı operasyonda şu ana kadar 13 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 08:59
  1. İstanbul
  2. FETÖ / PDY soruşturması
  3. Bylock
  4. operasyon

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