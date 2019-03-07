0553 313 94 23

Bylock kullanan karı koca FETÖ’den tutuklandı

Kilis’te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan çift, yakalanarak tutuklandı.

07 Mart 2019 Perşembe 13:03
Bylock kullanan karı koca FETÖ’den tutuklandı

Kilis’te Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan çift, yakalanarak tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 yıldır firari olarak aranan Ö.S. ile G.S. örgütsel dokümanlar ile birlikte yakalandı. Örgütün Kilis yapılanmasında üst düzey yönetici oldukları belirlenen karı koca çiftin Bylock kullandıkları da belirlendi. İfadesi alanın Ö.S. ile G.S. sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti’li Gülaçar: “Kapı tamam sıra serbest ticaret bölgesinde”
    1. AK Parti’li Gülaçar: “Kapı tamam sıra..
    2. Yalova'da "Yeni Türkiye'de Gençlik ve..
    3. TKDK’den 250 milyon euroluk hibe desteği
    4. Alper Taban çarşı esnafıyla bir araya..
    5. Oğlu tarafından öldürülen kadın..
    6. Ahmet Kural hakkındaki iddialarla ilgi..
    7. Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, “Türk..
    8. Suudi kardeşler aylardır Hong Kong’ta..
    9. Bitigen’e yeni görev
    10. Aliağa’da, Çanakkale Şehitliklerini..
    11. Hak-İş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü..
    12. Atatürk Havalimanı'nda hareketli..
    13. Bakan Kurum: “Dönüştürülmesi gereken..
    14. Bitki özlerinden kimyasal madde..
    15. Papağanları ilaçla bayıltıp kaçak..
    16. Kilis'te terör operasyonu
    17. İİT ve AB İsrail yerleşim..
    18. Şanlıurfa'da kavgalı aileler..
    19. Kapadokya’da yıkım çalışmaları devam..
    20. İtirafçı eski üsteğmenin cezası 9..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti