Bylock kullanan FETÖ'cü hakimin hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Kahraman bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkemenin karar aşamasına geldiği belirtilerek son sözleri sorulan sanık, ByLock kullanmadığını öne sürerek, ''FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullanıcısı olduğu dikkate alınarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de sanık Mustafa Kahraman'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.