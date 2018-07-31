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Bylock kullanan FETÖ'cü hakimin hapis cezası

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan ve ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası kesildi.

31 Temmuz 2018 Salı 13:34
Bylock kullanan FETÖ'cü hakimin hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski hakime 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Kahraman bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkemenin karar aşamasına geldiği belirtilerek son sözleri sorulan sanık, ByLock kullanmadığını öne sürerek, ''FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.'' dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullanıcısı olduğu dikkate alınarak cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de sanık Mustafa Kahraman'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 13:34
  1. Adana'da
  2. Fetullahçı Terör Örgütü
  3. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi1

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  • ALPALP1 sa önce
    7 yıl 6 ay, hem devleti, hem milleti dolandıracaksın, hem en önemli kurumda olacaksın, milletin hakkını gasp etmeye, belli kişilere torpil geçerek teröristlik etmeye çalışacaksın, en önemli kurumda yurt dışı iltisaklıların hakkını gözeteceksin, en önemli kurumda ajanlık yapacaksın; 7 yıl 6 ay ceza alacaksın. BU MİLLET SESİNİ ÇIKARMAZSA DAHA ÇOK HAKSIZLIĞI HAK EDİYOR HALE GELECEKTİR... Yazıklar olsun.
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