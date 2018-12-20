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"ByLock" kullanan eski polislere hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişikin davada, "ByLock" kullandığı belirlenen 4 eski polise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

20 Aralık 2018 Perşembe 17:20
"ByLock" kullanan eski polislere hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, 4 eski polis, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmalarına tutuksuz sanıklar Uğur Çelik, Ahmet Bahçe, İbrahim Süslü ve Cihan Güngör ile avukatları katıldı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını savundu.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadıklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanıkların "ByLock" kullandığını ayrıca, Bahçe'nin eşinin adına açılan Bank Asya hesabına FETÖ elebaşının çağrısı üzerine 55 bin lira para yatırarak, örgüte destek sağladığını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, 2 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:20
  1. Bylock
  2. eski polis
  3. FETÖ/PDY
  4. FETÖ/PDY davası
  5. Gaziantep

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