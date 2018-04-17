By Kemal: Verin İstanbul'u alın tapuları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. CHP Lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Senin ne tapun var da kime vereceksin" çıkışına cevap verdi. Kılıçdaroğlu iddialı bir çıkış yaparak İstanbullulara seslendi. CHP Lideri "Verin İstanbul'u alın tapuyu" dedi.