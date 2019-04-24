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Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen iki kişinin boğulması

Kütahya'daki olayda yaşamını yitirenlerin, 22 ve 20 yaşlarında iki erkek kardeş olduğu tespit edildi

24 Nisan 2019 Çarşamba 11:12
Buzdolabından yaptıkları saldan gölete düşen iki kişinin boğulması

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, eski bir buzdolabından yaptıkları salla girdikleri gölete düşerek boğulan iki kişinin kimlikleri belirlendi.

Akkent Mahallesi yakınında Yedi Göller mevkisindeki gölette, eski buzdolabından yapılan etrafı köpüklerle sarılı salın alabora olması sonucu suya düşerek boğulanların Ali Rıza (22) ve kardeşi Sefa Sokar (20) olduğu tespit edildi.

İki kardeşin cenazeleri, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işleminin ardından aileye teslim edilecek.

Kütahya merkez Akkent Mahallesi'nde dün, eski buzdolabından yapılan salın içine binip gölete giren iki kişinin suya düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemişti. Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç ekibi, boğulduğu belirlenen iki kişinin cesetlerini karaya çıkarmıştı.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 11:12
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