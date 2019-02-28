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Buzdan "rekor" çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Sofya’da düzenlenen Artistik Buz Pateni Şampiyonası’nda fırtına gibi esti.

28 Şubat 2019 Perşembe 10:36
Buzdan "rekor" çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Sofya’da düzenlenen Artistik Buz Pateni Şampiyonası’nda fırtına gibi esti. Efe Cetiz, aldığı puanla "dünya rekoru" kırarken, 101 ülkeden kulüplerin yarıştığı turnuvada İzmir ekibi 8. oldu.


Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’da düzenlenen SOFIA Trophy Cup 2019’a katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Artistik Buz Pateni sporcuları, pistte gövde gösterisi yaptı. Basic Novice Boys kategorisinde 7 elementli puan türünde milli takım adına yarışan İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Efe Cetiz, 45.42 puanla Türkiye’de ve dünyada elde edilmiş en yüksek puana sahip oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Masal Oran, Chiks 1. Girls kategorisinde 35.80 puanla ikinci, Milli Takım adına yarışan İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Derya Taygan Cubs 2. Girls kategorisinde 38.01 puanla üçüncü oldu.


Büyükşehirli sporcular Elif Su Erol, Defne Günce Kılıç veBatı Güdül’ün 4. olarak tamamladığı yarışmada Nehir Alan, Duru Çimen, Elif Uğural ve Selin Uğural da katıldıkları kategorilerde dereceye girdi. Sporcuların bu başarısı, 101 ülkenin katıldığı yarışmada İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nü 8. sıraya taşıdı. Aynı zamanda Milli Takım’ı çalıştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi Antrenörü Gamze Güner, yıl içinde yapılacak yarışmalarla elde edecekleri başarıyla kulüp olarak "dünyada ilk üçe" girmeyi hedeflediklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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