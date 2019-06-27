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Buzağılar güzellik yarışması için süslendi

Sivas'ta bahar şenlikleri kapsamında düzenlenen "Buzağı Güzellik Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu - Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, tarlada tırpanla ekin biçti, tuzladan tuz hasadı yaptı

27 Haziran 2019 Perşembe 14:49
Buzağılar güzellik yarışması için süslendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta bahar şenlikleri kapsamında düzenlenen "Buzağı Güzellik Yarışması"nda renkli görüntüler yaşandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından, merkeze bağlı Tepeönü köyünde "Bahar Şenliği" düzenlendi.

Besiciler, şenlik kapsamında gerçekleştirilen Buzağı Güzellik Yarışması için bu yıl dünyaya gelen "simental" ve "montofon" ırkından buzağılarını yarışma için süsledi.

Yarışmada, dereceye giren buzağıların sahiplerine il protokolü tarafından altın hediye edilirken, buzağılara da madalya takıldı.

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, el emeği, göz nuru, yanık ve nasırlı eller ile kavruk yüzlü insanların emeklerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Sivas'ın bütün topraklarında tarım yapılmasını istediklerini dile getiren Ayhan, "Bütün coğrafyamızın hayat bulmasını istiyoruz. Ekili olmayan hiçbir alanımız kalmasın istiyoruz. Buralarda heyecan ve bereket olsun, hayvanlarımız bu dağlarda otlasın. Sivas'ın can damarı olan tarımın her zaman yanında olma gayreti içerisindeyiz." dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise programın üreticilere ve şehre hayırlı olmasını diledi. Bu tür organizasyonların önemli olduğunu vurgulayan Bilgin, "Üretimi teşvik etmek açısından çok önemli. Son 17 yıldır üretene, istihdam sağlayana, tarım ve hayvancılık alanında hükümetimizin çok büyük desteği var." diye konuştu.

- Vali ve belediye başkanı ekin biçti, tuz hasadı yaptı

Program kapsamında, yem bitkileri hasadının başlangıcı da yapıldı. Vali Ayhan ve Başkan Hilmi Bilgin tırpanla ekin biçti.

Daha sonra bölgedeki Fadlum Tuzlası'nın açılışını yapan Ayhan, Bilgin ve beraberindekiler, tuzlada tuz hasadı yaptı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:49
  1. Buzağı yarışması
  2. Sivas
  3. Sivas Valisi Salih Ayhan

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