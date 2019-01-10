Buzağı destekleme ödemeleri başlıyor

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, buzağı desteklemesi ödeme takvimini netleştirdiklerini, ilk grup ödemeleri yarın saat 18.00, ikinci grup ödemeleri 18 Ocak Cuma saat 18.00 itibarıyla yapacaklarını belirterek, "Toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize 522 milyon lira buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız." dedi.

Pakdemirli, Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen "Türkiye'de Tarım Öğreniminin 173. Yıl Dönümü" programında yaptığı konuşmada, tarım öğreniminin, 10 Ocak 1846'da İstanbul Yeşilköy Ayamama Çiftliği'nde başladığını bildirdi. Bu vesileyle 10 Ocak Tarım Bayramı'nı kutladığını aktaran Pakdemirli, "2019'da ülke olarak, bereketli ve kaliteli bir tarım yılı geçirmemizi diliyorum." diye konuştu.

İlleri tek tek dolaşarak çiftçilerle kucaklaştığına işaret eden Pakdemirli, "Onların yol göstericiliğinde, politikalarımızı hep birlikte belirliyoruz. 6 aylık bakanlığım sürecinde 40'ın üzerinde ile gittim. 'Danışmanlara gitmeyeceğim, en iyi danışman çiftçimiz, köylümüz' dedim ve bu noktaya gelmeye başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, tohum arz güvenliğinin önemine dikkati çekerek, "Yerli tohum, endemik zenginliğimizi koruma ve katma değerin, ülkemizde kalması adına çok önemli. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda yerli tohumda üretimimizi 150 bin tondan, 1 milyon tonun üzerine çıkardık. Dünya sertifikalı tohum piyasasında, 750 milyon dolarla 11. sıradayız." ifadesini kullandı.

Havza Bazlı Yönetim Sistemi'ne geçileceğini aktaran Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar havza bazlı üretim yapıyor fakat havza bazlı yönetimi gerçekleştiremiyorduk. Havzalara yetki vererek ürün desenlerini havzaların seçmelerini, optimizasyonlarını kendilerinin yapmalarını sağlayacağız. Böylelikle problemin çıktığı noktada gerekli düzeltmeleri kendileri yapacaklar. Orman alanlarının etkin planlanması, tarımsal ormancılık, orman hayvancılığı ve ekolojik turizme yönelik reformlarla ormanlarımızın milletimize daha fazla hizmet etmesini sağlayacağız. Atıl tarım arazilerinin envanter tamamlama çalışmalarını başlatıyoruz. Böylelikle işlenmeyen tarım arazimiz kalmayacak."

Yeraltı Barajları Eylem Planı'nı yakında açıklayacaklarını belirten Pakdemirli, "Yapılacak yer altı barajları ile buharlaşmanın önüne geçmemiz mümkün. Ayrıca bu işe fazla para harcamadan ufak yer altı bentleriyle önemli miktarda suyu tutabiliyorsunuz. Böylelikle barajlarla ilgili yaşanan istimlak, yeniden yerleşim ve ÇED gibi problemler de yer altı barajlarına yapılacak yatırımlarla bir nebze ortadan kalkacaktır." dedi.

- "Elektrikli traktöre Sayın Cumhurbaşkanımızı bindireceğiz"

Pakdemirli, tarımsal mekanizasyon gibi alanlarda geleceğin yakalanacağına işaret ederek, "Elektrikli traktörün Ar-Ge çalışmalarına da başladık. İnşalllah mart ayında Sayın Cumhurbaşkanımızı bindireceğiz. İnşallah bu konudaki çalışmalarımız da yakın gelecekte sonuç vermiş olacak. Elektrikli traktör noktasında bir yeniliğe imza atmamız bile, tarımda verimlilik noktasında ciddi mesafeler almamıza vesile olabilir." diye konuştu.

- "Kenevir üretimi için yeni yerlere izin verilecek"

Pakdemirli, ocak ayında çiftçilere toplam 2 milyar 35 milyon liralık destek sağlanacağını anımsattı.

Kenevir üretimine değinen Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Dün Sayın Cumhurbaşkanımız kenevir üretimi ile ilgili çok önemli konulardan bahsetti. Biz önümüzdeki süreçte kenevir üretimini artırmak için çalışmalar yapacağız. Bakanlık olarak şu anda 19 ilde kenevir üretimine izin veriyoruz. Ticari faaliyetin arz ve talebine göre, lokasyonları da büyüteceğiz. Ayrıca bakanlığımıza bağlı Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle bir araştırma projesi de yürütülüyor. Önümüzdeki dönemde, ekolojik olarak kenevir üretiminin yapılacağı yeni yerlere izin vereceğiz. Araştırma projemizin çıktılarını da hem üreticilerimiz hem sektörümüz hem de tüm paydaşlarla paylaşacağız. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bu hususta göstermiş olduğu vizyon ve duyarlılıktan dolayı özellikle teşekkür ediyoruz."

- "Buzağı desteklemesi ödeme takvimi netleşti"

Pakdemirli, buzağı desteklemesi ödeme takvimini netleştirdiklerini de aktararak, "Birinci grupta, T.C. kimlik numarasının son hanesi 4-6-8 olan, 263 bin 519 yetiştiricimizin 320 milyon lira tutarındaki desteklemesini 11 Ocak Cuma günü saat 18.00 itibarıyla ödüyoruz. İkinci grupta ise T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2 olan, 174 bin 765 yetiştiricimizin, 202 milyon lira tutarındaki desteklemesini 18 Ocak Cuma günü saat 18.00 itibarıyla ödeyeceğiz. Toplamda 438 bin 284 yetiştiricimize 522 milyon lira buzağı desteklemesi ödemesi yapmış olacağız." dedi.

- Tarım ilaçlarında indirim

Küçükbaş ve büyükbaş küpe bedelini de artık bakanlık olarak karşılayacaklarına dikkati çeken Pakdemirli, "Tarım ilaçları sanayicileri ve üreticileri ile yapılan toplantı sonucunda, sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecek." değerlendirmesinde bulundu.

- Ödül töreni

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de tarımın dünyadaki önemine değinerek, "Bir kamyon domates bir mikroçip etmiyor olabilir. O kamyon domatesi biz değerli hale getirelim ama o olmadan, gıda, enerji, su olmadan hiçbir şey olmuyor. Temel üretimden asla vazgeçemeyiz." diye konuştu.

Törende, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bilim ve Hizmet Teşvik ödülleri de Bakan Pakdemirli tarafından verildi. Bu kapsamda, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Araştırma Görevlisi Didem Canik Örel bilim teşvik ödülünü, Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Keskin bilim ödülünü, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca da tarım ve çevre hizmet ödülünü aldı.

Pakdemirli, toplantının sonunda, kendisini takip eden gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü çiçek vererek kutladı.