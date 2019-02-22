Buzağı destek ödemeleri başlıyor

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van’da 2018 yılı 1. dönem buzağı destekleme ödemelerinin yarından itibaren başlayacağını söyledi.

Açıklamalarda bulunan İbrahim Görentaş, ödemelerin yetiştiricilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren başlayacağını kaydetti. Görentaş, “Kimlik numarasının son hanesi 8 olan yetiştiricilerimize; yarın saat 18.00’dan sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan yetiştiricilerimize ödemelerini 1 Mart 2019’da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan yetiştiricilerimize ise 8 Mart 2019’da ödeme yapılacaktır. 2018 yılı 2. dönem buzağı destekleme başvuruları ise 2 Mayıs 2019’da başlayacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.