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Buz üstünde poz veren 77’lik nineyi dalgalar alıp götürdü

77 yaşındaki Amerikalı Judith Streng, taht şeklindeki buzun üstünde poz verirken dalgalara kapılarak saatlerce denizde mahsur kaldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:28
Buz üstünde poz veren 77’lik nineyi dalgalar alıp götürdü

77 yaşındaki Amerikalı Judith Streng, taht şeklindeki buzun üstünde poz verirken dalgalara kapılarak saatlerce denizde mahsur kaldı.


Amerikalı Judith Streng (77), seyahat için geldiği İzlanda’da sahilde gördüğü taht şeklindeki buzun üstüne oturup poz verdi. Gelen kuvvetli dalganın buz kütlesini denize çekmesi üzerine yaşlı kadın uzun süre denizin ortasında mahsur kaldı. Yeğeninin fotoğraflarını internette paylaşması üzerine ünlü olan yaşlı nine, sosyal medyada fenomen haline geldi. Ülkesine döndükten sonra Amerikan basınına mülakat veren Streng, “Büyük bir dalga geldi ve kaya gibi olan buz kütlesini kaydırarak çekti” diyerek korkunç anı anlattı. Kazanın 26 Şubat’ta olduğunu söyleyen Streng, sahil güvenlik tarafından kurtarıldığını söyledi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:28
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