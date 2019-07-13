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Buz pateni pisti yeniden ihaleye çıkıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin iştiraki şirketi Falez AŞ, Teneffüs Park içinde bulunan 450 metrekarelik Antalya’nın ilk ve tek doğal buz pateni pisti ve kafesi için 2’nci kez ihaleye çıkıyor.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:03
Buz pateni pisti yeniden ihaleye çıkıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin iştiraki şirketi Falez AŞ, Teneffüs Park içinde bulunan 450 metrekarelik Antalya’nın ilk ve tek doğal buz pateni pisti ve kafesi için 2’nci kez ihaleye çıkıyor. İhale 17 Temmuz Çarşamba günü şirket merkezinde gerçekleştirilecek.


Muratpaşa Belediyesi ve iştiraki şirketi Falez AŞ tarafından Çaybaşı Mahallesi’nde 16 dönüm alan üzerine kurulan Antalya’nın tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park içinde bulunan buz pateni pisti için 2’nci kez kiralama ihalesi düzenleniyor. Buz pateni pisti için daha önce yapılan ihalede istekli çıkmamıştı.


Kiralama ihalesi gerçekleştirilecek tesis 450 metrekarelik genişliğiyle Antalya’nın en büyüğü olma özelliğine sahip. Aynı zaman Antalya’nın tek doğal buz pistinin bulunduğu tesis, aynı anda 60 kişiye hizmet verebiliyor. İhale, paten, kask, dizlik gibi malzemelerle birlikte ve tesisin kafesini de kapsıyor. İhale, 17 Temmuz Çarşamba günü Falez AŞ’nin merkez ofisinde gerçekleştirilecek. Yıllık 60 bin lira muhammen bedel üzerinden gerçekleştirilecek ihale için isteklilerİN, şirket merkezinden ihale dosyasını alabileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:03
  1. doğa

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