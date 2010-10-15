0553 313 94 23

Buz Müzesi, öğrencilere kapılarını ücretsiz açacak

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, “Çocukların belli kavramları sadece bulundukları okul ortamında değil, yaşadığı şehir ve çevreye dokunarak, hissederek öğrenmeleri gerekiyor” dedi

15 Ekim 2010 Cuma 09:00
Buz Müzesi, öğrencilere kapılarını ücretsiz açacak

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile Magic İce-Sihirli Buz Müzesi’nin yatırımcı ve işletmecisi Lofoten Trading firması arasında, Müze’nin daha çok öğrenci tarafından gezilebilmesi için ücretsiz ve indirimli giriş kontenjanlarını kapsayan bir protokol imzalandı. İl Milli Eğitim Müdürü Yıldız, imza töreninde yaptığı konuşmada, müzenin daha fazla çocuk tarafından gezilebilmesini amaçladıklarını ifade ederek, “Başta dezavantajlı bölge okullarından 10 bin öğrenci ve öğretmen müzeyi ücretsiz gezebilecek. Diğer öğrenciler ise grup halinde geldiklerinde, yüzde 17 indirimli gezebilecekler. Okul olarak müzeyi gezmeye gelenlere ise yüzde 10’luk ücretsiz öğrenci kontenjanı sağlanacak” dedi. Yıldız, şunları ifade etti: “Çocukların belli kavramları sadece bulundukları okul ortamında değil, yaşadığı şehir ve çevreye dokunarak, hissederek öğrenmeleri gerekiyor. Talim ve Terbiye Kurulu müfredata alarak “Serbest Etkinlik Saatleri” isimli uygulamayı başlattı. Biz de istedik ki bu saatlerin müfredatı, İstanbul dersinin ruhuna uygun bir şekilde, çocuklarımızın kendilerini rahatlıkla ifade edecekleri, yaşadıkları kenti tanıma noktasında bilinç yaratan bir eğitim öğretim süreci içersin, dersin havası, işleyişi yöntemleri İstanbul’a özgü olsun. Çocuklar müzeleri keşfedecek, uluslararası sergilere katılarak bilinç düzeyleri yükselecek”

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:18
  1. İstanbul
  2. arşiv haber
  3. yeni akit gazetesi
  4. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üsküp Havalimanı'nın bu yılki iki milyonuncu yolcusuna sürpriz karşılama
    1. Üsküp Havalimanı'nın bu yılki iki..
    2. 50 metre yüksekte namaz kıldı
    3. JHV-Store tırının ilk durağı Ankara
    4. İlkokulda yangın paniği; yüzlerce..
    5. THY, 777-300ER uçağını aldı
    6. Zonguldak’ta petrol umudu
    7. Türk iş adamları Mısır’a gidecek
    8. Kuveyt Emiri, UMH Başkanı Serrac'la..
    9. DYH: Ortaklık tekliflerini..
    10. Mersin'de eğitim-öğretime yağış engeli
    11. MB, gecelik faiz oranını düşürdü
    12. Yemen hükümeti: "İsveç müzakerelerinde..
    13. Şimşek: Yeniden yapılandırma..
    14. Neden uyumak istemezler?
    15. Türkiye’ bütün kapıları açıyor
    16. Eriyen doları ‘merkez’ kurtarır
    17. Eker: Ekmek zammının Bakanlıkla bir..
    18. Avrupa’ya açılanticaret koridoru:..
    19. Yeni vali ilk ziyaretini o ilçeye..
    20. Büst hırsızından pişkin savunma!..
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum