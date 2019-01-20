Buz hokeyi: 20 Yaş Altı 3. Klasman Dünya Şampiyonası
- Ümit Milli Erkek Takımı, üçüncülük maçında Bulgaristan'ı 6-0 yenerek bronz madalya kazandı20 Ocak 2019 Pazar 22:42
İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı, 20 Yaş Altı 3. Klasman Dünya Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladı.
İzlanda'nın başkenti Reykavik'teki Laugardalur Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncülük maçında Bulgaristan ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibini 6-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonanın final maçında Avustralya ile Çin karşı karşıya gelecek.
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