Buz gibi havada rüzgar sörfü yaptılar Çanakkale’de rüzgar sörfü tutkunları, soğuğa aldırmadan kordonda saatlerce sörf yaptı.

Çanakkale’de rüzgar sörfü tutkunları, soğuğa aldırmadan kordonda saatlerce sörf yaptı.

Buz gibi havaya rağmen denize açılan sörfçüler havanın ve deniz suyunun soğuk olmasına aldırmadan kış aylarında da rüzgarın ve denizin tadını çıkarmaya devam etti. Rüzgar sörfü yapan gençleri gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, sörf yapanları cep telefonları ile kaydettiler.

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