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"Büyüyen Türkiye'nin küçülen değerleri olmaz"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Başarıya Götüren Aile" konulu söyleşi programı düzenlendi. Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ile Sosyolog-Yazar Polat Doğru'nun katıldığı programda Taner Yıldız, "Büyüyen Türkiye'nin küçülen değerleri olmaz. Bu anlamda değerlerimize katkı veren herkese teşekkür ediyorum" ifadesiyle dikkat çekti.

03 Şubat 2019 Pazar 17:59
"Büyüyen Türkiye'nin küçülen değerleri olmaz"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geleceğimiz olan çocukların daha iyi yetişmesi için eğitim programlarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Başarıya Götüren Aile' konulu söyleşiye Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ile Sosyolog-Yazar Polat Doğru katıldı. Söyleşiyi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte takip etti.

"Çocuklarımızın köklerinin sağlam olması gereklidir"

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşide salon tamamen doldu. Büyük bir ilgiyle karşılaşan söyleşiye Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Sosyolog-Yazar Polat Doğru ile birlikte katıldı. İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilen söyleşide çocukların önemini vurgulayan Prof. Dr. Cüceloğlu, dayanıklılık üzerinde durdu. Yılmamak ve yeniden ayağa kalkmak gereğine vurgu yapan Cüceloğlu, "Araştırmalar sonunda bir insanın başarısının yılmamak olduğu görülmüştür. Bu durum birey için de aileler için de, toplumlar için de geçerlidir. Bu yüzden çocuklarımızın yeniden ayağa kalkmaları ve yılmamaları için köklerinin sağlam olması gereklidir" dedi.

"İyi programlar yaparsanız vatandaşlarımız ilgi gösteriyor"

Söyleşiyi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile birlikte takip etti. Söyleşi sonrası bir açıklama yapan Başkan Çelik, çok verimli bir program olduğunu belirterek Cüceloğlu ve Doğru'ya teşekkür etti.

Geçen yıl Büyükşehir Belediyesi olarak Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde 120'den fazla program yaptıklarını ve bu programları 600 binden fazla kişinin izlediğini dile getiren Başkan Çelik, "Kültür sanatta iyi ürünler sunar ve iyi programlar yaparsanız vatandaşlarımızı da gereken ilgiyi gösteriyor" dedi.

"Büyüyen Türkiye'nin küçülen değerleri olmaz"

Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da şehrim imarının sadece fiziki yatırımlarla değil şehrin değerleriyle beraber olabileceğini belirterek, "Büyüyen Türkiye'nin küçülen değerleri olmaz. Bu anlamda değerlerimize katkı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 17:59
  1. Kayseri Milletvekili Taner Yıldız
  2. Başarıya Götüren Aile
  3. Sosyolog-Yazar Polat Doğru
  4. Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu
  5. Kayseri Büyükşehir Belediyesi

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