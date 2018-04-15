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Buyurun cenaze fuarına!

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da cenaze fuarı düzenlendi. Fuarda, cenaze törenlerinde kullanılabilecek ürünler sergilendi.

15 Nisan 2018 Pazar 22:22
Buyurun cenaze fuarına!

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da cenaze fuarı düzenlendi. Fuarda, cenaze törenlerinde kullanılabilecek yeni akım ürünler sergilendi.

Uitvaart.com ve BDK Media tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Westerkerk Kilisesi'ndeki fuarda, Hristiyan dininin cenaze törenlerinde kullanılan yeni akım cenaze malzemeleri tanıtıldı.



Fuarda, cenaze törenleri türleri, farklı materyal ve ağaçlardan yapılan tabutlar, tabut süslemeleri, cenazeye katılan yakınlara verilebilecek çeşitli hediyeler, mezar taşları ile törenler için alternatif müzikler sunuldu.

Cenaze organize şirketleri, sunulan malzemeler ve törenler hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 22:22
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