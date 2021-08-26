'Buyurun burdan yakın'

Uluslararası İslam alimleri dayanışma derneği Taliban’a adil ve hoşgörülü olmayı, kadın ve çocuklara iyi davranmayı, İslam’ı dünyada yanlış algıya sebep olabilecek şekilde temsil etmemeleri hususunda çağrıda bulundu. Tüm dünyanın gözlerinin Taliban üzerinde olduğunu hatırlatıp uyardı. Çağrı güzel mi? Evet çağrı güzel…



Fakat bir eksik var, kusura bakmayın da İslamofobiyi düzeltme ya da onarma işi Taliban’ın eline bırakılacak bir iş değil, dünyanın gözü üzerinizde diyorsunuz ama sizler El Kaide, İşid gibi örgütlerin İslam’a verdiği zararı telafi etme noktasında neler yaptınız? Sizler bu konuda uluslararası gazetelerde makale yayınladınız mı? Bu fobinin dağılması için İslam ahlakını üst bir merciden dünyaya yansıtılmalıdır. Medyayı, gazeteyi ve televizyon yayınını bunun için mutlaka kullanmak icap eder. Çeşitli yayınlarda, çeşitli dillerde, çeşitli güzide mekanlar ve hatipler aracılığıyla…



Medyada birçok gazete ve kanalda Taliban’ın kadınlara zulmettiği şöyle ya da böyle Afgan kadınların ağzından veya batıda çoğu ülkede kadın hakları savunucuları tarafından servis edildi. Afganistan’da birkaç kadın ile temas kurdum, onlar bana Taliban’ın yabancı haberlerde gösterildiği gibi zulmetmediğini ve böyle şeylerin olmadığını söylediler.



İndependent Türkçe birkaç gün önce Wikileaks’ın açıkladığı CIA raporları ve belgeleri tekrar gündeme geldiğini haber yaptı. Bu gizli yazışmalarda neler vardı.

11 Mart 2010 tarihli raporda, Batı kamuoyunda ABD’nin Afganistan işgaline muhalefeti azaltmak için feminizmin kullanılması öneriliyor. Raporda şöyle geçiyor: “Afgan kadınlar, ISAF’ın Taliban’la savaşını insanileştirecek ideal elçiler olarak hizmet edebilir. Kadınlar, Taliban yönetimi altındaki deneyimlerini, geleceğe yönelik arzularını ve Taliban’ın zaferinden duydukları korkuyu kişisel olarak ve makul biçimde anlatabilir. Afgan kadınların kendi hikayelerini Fransız, Alman ve diğer Avrupalı kadınlarla paylaşması için medya fırsatları oluşturacak sosyal yardım girişimleri ISAF’ın misyonuna yönelik Batı Avrupa’daki kadınlar arasında yaygın şüpheciliğin üstesinden gelinmesini sağlayabilir.



Aynı raporda Fransa kamuoyunu etkilemek ve seçmenlerin algısını kullanmak için Taliban ile kız çocukların eğitimi hususunun kullanılması da var.

Ne kadar ilginç gizli bir belge! İşgalde muhalefetin tepkisini azaltmak için kadınların kullanılmasını sağlamak. Bundan on yıl önceki senaryoya benzer şeylerin olması. Ve şimdide aynı şekilde servis haberler görüyoruz. Tekerrür var.



İzmir’de bazı kadınlar soyunarak Afganistan’daki kadın haklarını savunmaya çalıştı. Üzerindeki örtüleri yere atıp mini eteklerle piyasaya çıktılar. Hal böyle iken Afgan kadınla yaptığım röportaj da kadın dedi ki, “başörtüsü zaten Afgan kültüründe var, örtünmeden yana biz sorun yaşamıyoruz”. Afganistan’da kadınlar örtünmeyi benimsemiş ve istiyorlar, İzmir’deki kadınlar da üzerindeki elbiseleri yerlere atıp onları savunmaya çalışıyor!



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