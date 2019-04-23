Büyümeyen çocuklar için etkinlik düzenlendi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Engelliler Dayanışma Derneği ve klasik araç kiralama firması işbirliğiyle engelli üyelerine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Engelliler Dayanışma Derneği ve klasik araç kiralama firması işbirliğiyle engelli üyelerine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi. Dernek Başkanı İsmail Çelik, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, farkındalık oluşturmak amacıyla büyümeyen çocuklarımıza yönelik klasik araçlarla polis araçları eşliğinde şehir turu engelli ve aileleri ile gerçekleştirildi. Büyümeyen çocuklarımızın heyecan ve mutluluğu görülmeye değerdi. Emeği geçen araç sahipleri ve Polis teşkilatına çok teşekkür ederiz” dedi.