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Büyüme rakamları açıklandı (1)

Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2,6 büyüdü - Geçen yılın son çeyreğinde ekonomi yüzde 3 daraldı

11 Mart 2019 Pazartesi 10:11
Büyüme rakamları açıklandı (1)

ANKARA (AA) - Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 2,6 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi 2018'de yüzde 2,6 büyürken, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3 daraldı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 19,1 artarak 3 trilyon 700 milyar 989 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2018 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 1,3, sanayi sektörünün yüzde 1,1 artarken, inşaat sektörünün yüzde 1,9 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de 5,6 artış kaydetti.

Kişi başına GSYH değeri, 2018'de cari fiyatlarla 45 bin 463 lira (9 bin 632 dolar) olarak hesaplandı. Bu değer, 2017'de 38 bin 660 lira (10 bin 597 dolar) olarak belirlenmişti.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin 2018 sonu büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 2,5 olmuştu.

Türkiye ekonomisinin 2010 yılından bu yana büyüme hızı yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar1.Çeyrek 2. Çeyrek3. Çeyrek4. ÇeyrekYıllık
20107,08,18,79,7 8,5
201111,711,511,69,9 11,1
20126,85,03,64,24,8
20138,59,88,96,9 8,5
20148,72,93,75,9 5,2
20153,67,25,87,5 6,1
20164,84,9-0,84,2 3,2
20175,35,3 11,5 7,3 7,4

2018 7,4 5,3 1,8 -3 2,6

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 10:11
  1. büyüme
  2. gayrisafi yurt içi hasıla
  3. GSYH
  4. TÜİK

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