Büyüksimitci: “İhracatta Türkiye’de ilk 10’a girmek istiyoruz”

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Şubat ayı Meclis Toplantısı, Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

KAYSO Şubat ayı Meclis Toplantısı düzenlendi. KAYSO Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, KAYSO Başkanı Memhet Büyüksimitci, KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, “2018 yılının 8’inci ayından sonra yurtdışından ülkemize yönelik çok ağır operasyonlar neticesinde ekonomimize saldırılar oldu. Bunun da yan etkileri bunu takip eden aylarda devam etmiştir, halen de devam etmektedir. Bu saldırılara ciddi manada tedbirler alınmıştır. Verilen ilaçların bir an tesiri olmuyor. Zaman içerisinde tesirini gösteriyor. 2018 yılının son çeyreğinde büyüme rakamlarımız biraz daha düşük gelecek. İstihdam rakamlarımızda biraz daha eksiye doğru iniş olacak. 2019’un birinci ve ikinci çeyreğinde pozitif yönde azalarak devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ağustos ayında ekonomiye bir saldırı olduğunu söyleyerek, “Ağustos ayında ekonomimize saldırı oldu. Bu saldırılara alışmış olsak da maalesef etkileri devam ediyor. Bunun devam olarak çok hızlı önlem alınmasına rağmen ekonomimiz de bir takım rakamlarımız geriye doğru gitti. Hükümetimiz TOBB’un teklifi ile çok ciddi bir çalışma yaptı ve teşvikler yürürlüğe girdi. Oda olarak istihdama önem veriyoruz. Dışarıda işsiz gezen her bir kardeşimiz bizi ilgilendiriyor. Onlar işsiz gezerken bizim rahat yatakta yatmamız söz konusu değildir. dikçe biz rahat uyuyamıyoruz. Seçimden sonra ekonomimizin rahatlayacağına ve çok daha iyiye gideceğine inanıyorum” dedi.

Başkan Büyüksimitci, sunum eşliğinde yeni istihdama destek paketi, yeni istihdamın SGK primine ve vergisine desteği ile kısa çalışma ödeneği hakkında bilgiler verdi. Büyüksimitci, “Cumhurbaşkanımıza 2019 yılında 30 bin istihdam yapacağız diye söz verdik. Allah’ın izniyle bunu yapacağız. Bizde Kayseri’den Türkiye’ye bu katkıyı vereceğiz” ifadelerini kullandı.

İhracatta Türkiye’de ilk 10’a girmek istediklerini kaydeden Büyüksimitci, “Türkiye ihracatta yüzde kaç oranında artıyorsa biz bunun yüzde 50 fazlasını yaptık. Başka türlü de kademe atlatma şansımız yok. En önemli sektörümüz mobilya ve diğer ürünlerdir. En çok ihracat yaptığımız Pazar Irak’tır. Sonra Almanya geliyor. Bu yıl 12 hedef ülkemiz var, onlar üzerinde çalışma yapıyoruz. İhracatta Türkiye’de ilk ona girmek istiyoruz. Bu artışımız devam ederse bu yıl ilk 10’a gireriz. Bu potansiyelimiz var. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç da, ‘150 yılda 150 Proje’ başlığında projeleri hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. Büyükkılıç, “Kayseri’de güzellikleri konuşursak güzellikler konuşuluyor. Olumsuzlukları konuşursak, felaket tellalları durmuyor. Sizlerin hizmetkarı olarak şehrimize layık olmaya ve şehrimizin güzel anılması için gayret ettim. İşbirliği ile bu çalışmaları yapınca şehrimizin güzel anılmasına katkıda bulunduk. Kayseri kıymetini bilmemiz gereken bir şehirdir. İnsanımızın ve şehrimizin kıymetini bilirsek güzel olur. Kayseri’nin güzel anılan boyutları var. Hayırseverleri ile anılan bir şehrimiz var. Üniversitelerimiz yüz akımızdır. Bizim birliğimiz ve beraberliğimiz bereketimizdir. Dışarıdan gelenler bunu çok iyi anlıyor ve takdir ediyorlar” şeklinde konuştu.