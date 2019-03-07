0553 313 94 23

Büyükşehirli atıcılar sezona iyi başladı

Konya ve Mersin’de gerçekleştirilen Trap-Skeet Federasyon Kupası mücadelelerinde Büyükşehir Kağıtsporlu Atıcılar başarı ile döndüler.

07 Mart 2019 Perşembe 12:25
Büyükşehirli atıcılar sezona iyi başladı

Konya ve Mersin’de gerçekleştirilen Trap-Skeet Federasyon Kupası mücadelelerinde Büyükşehir Kağıtsporlu Atıcılar başarı ile döndüler.


Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Trap-Skeet Federasyon Kupası yarışmaları Konya ve Mersin’de gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı atıcıları zorlu şampiyonadan 2 birincilik, bir ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti.


Mersin’de düzenlenen Atıcılık Trap Federasyon Kupasında Büyükşehir Kağıtsporlu Murat İlbilgi genç erkeklerde birincilik kürsüsüne çıkarken aynı kategoride Süleyman Güvercin 5. oldu. Nisanur Aydemir yıldız bayanlarda yine kürsünün en üst basamağına çıkarken, büyük bayanlarda Serdağ Saadet Kandıra 2. , Nedim Tolga Tunçer büyük erkeklerde 4. olmayı başardı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sporcuları Konya’da düzenlenen Atıcılık Skeet Federasyon Kupasında ise büyük erkeklerde Mustafa Serhat Şahin ve Süha Güray 3 oldular.Mavi beyazlı atıcılar aldığı başarılı dereceler ile sezona önemli bir başlangıç yaptılar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP’li Atay’dan Celal Doğan’a sert tepki
    1. MHP’li Atay’dan Celal Doğan’a sert..
    2. Süleymanpaşa’da kurucu meclis son kez..
    3. Anadolu Efes-Barcelona maçında 8 Mart..
    4. Lise öğrencilerinden Dünya Kadınlar..
    5. Mazlumun sesine uyan!
    6. Minikler sağlık için spor yapıyor
    7. Antalya DOB "Şehitler Oratoryosu"nu..
    8. Antalyaspor'da Galatasaray maçı..
    9. Trabzon’da bir ilk
    10. GTO ile DTSO’dan kardeşlik imzası
    11. Muş’ta “Anka Temel Personel Eğitimi”..
    12. İstanbul’da, başarılı polisler..
    13. Bozbey Bursaspor divan kurulu üyesi..
    14. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AA..
    15. Ordu’da heyelan sebebiyle 73 konut..
    16. GÜNCELLEME - Irak'ta Haşdi Şabi..
    17. Aydemir: ‘Mukaddesatımız, ilham..
    18. Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta..
    19. DÜ’de 4 dev paneli ve fuarı düzenlendi
    20. "Süleyman Şah" belgeseli 11 Mart’ta..
    21. Ümraniye’de annesini öldüren genç..
    22. Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölümüne..
    23. Başkan adayı Mutlu Işıksu: “Yenikent’e..
    24. "Akıllı Ulaşım Sistemlerinin..
    25. Başkan Taşlı, Regaip Kandilini kutladı
    26. Ali Koç: "Transfer çalışmaları..
    27. Elazığ’da "Erken Yaşta ve Zorla..
    28. Unutkan Başkentlilerin eşyaları satışa..
    29. GÜNCELLEME - Malatya'da apartmanda..
    30. "18 kadın 1 sergi"de buluştu
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık
    Üstün Dökmen’den başörtüsüne saygısızlık