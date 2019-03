İZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'nın şah damarını kestik şimdi başka bir şey yapıyorlar, büyükşehirlere sızmak istiyorlar. Bugün İzmir'de kimse kusura bakmasın Menemen, Karşıyaka, Bayraklı belediye meclis üyesi adaylarına baksınlar. Kim PKK adına haraç toplarken belediye meclis üyesi adayı oldu, kim PKK'dan tutukluyken bugün meclis üyesi adayı oldu." dedi.

Bakan Soylu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla Balçova Termal Otel'de düzenlenen şehit, gazi aileleri ve sivil toplum kuruluşları buluşmasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin aziz topraklarının yurt dışından gelen mazlumlara da baba ocağı, ana kucağı olduğunu vurguladı.

Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Suriye'den gelen mazlumlara kucak açtığını dile getiren Soylu, bir dönem batı ülkelerinin Ermeni tasarısı nedeniyle Türkiye'yi "barbar" millet olarak nitelendirmek için ellerinden geleni yaptığını belirterek, "Büyük bir sınav verdik, mağlup çıkmadık. İmkanlarımız fazlalaştı diye şımarmadık, o insanlara sahip çıktık. Batı sahip çıkamadı biz Allah'ın sınavını kazandık, onlar kaybetti. Biz tarihin sınavını kazandık onlar kaybetti. Gelecek nesillere onurlu bir miras bıraktık." diye konuştu.

Gelecek nesillere mağrur, kutlu bir Türkiye emaneti bıraktıklarına işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

"On yıllardan beri bu milletin çektiklerini kim çekti... O zaman bir taraftan terör bir taraftan ekonomik saldırılar, Türkiye'yi hakir görmeler... Türk- Kürt, Alevi-Sünni, başı açık-başı kapalı, sağcı-solcu diye bir annenin iki evladını birbirine düşürmek için her şeyi yaptılar. Yeter ki benim ülkem güçlü olmasın diye 300 yıldır bizi geriletmek istediler. Ne zaman yükselmeye çalışsak, kafamıza vurdular. Bu ülkede başbakan, bakanlar astılar. Bize dediler ki 'Siz bu ülkeyi idare edemezsiniz, eciş bücüş insanlar, biz idare ederiz.' Bu ülkede hastanelere gittiğinizde 5. sınıf insan muamelesi yaptılar, kuyruklarda beklettiler, 5 dakika doktorun yüzünü görmek için beklettiler. Bu ülkede SSK sıralarında ilaç kuyruğunda beklerken insanlar kalp krizi geçirdiler. Kıbrıs çıkarmasını biz kahramanlarımızla yaptık, yüksek teknolojiyle değil. Batıya bağımlı bir Türkiye vardı. Bugün batıya bağımlı bir Türkiye yok, kendi üreten, ürettiğinin üstüne ay yıldızlı damgasını vurabilen, her gün özgüveni yükselen Türkiye var. Bunu biz sağlamadık sizin inancınız sağladı, şehit evlatlarınızın ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutlarına sarılıp 'ağlarsam evladım da üzülür' diyen sizler sağladınız, başkaları değil."

- "Önümüzdeki seçimler Türkiye'yi başka boyuta taşıyabilir"

Bakan Süleyman Soylu, dağlardaki terörist sayısını 15 binden 700'e düşürdüklerini, binlerce teröristi etkisiz hale getirdiklerini hatırlatarak, Türkiye'nin huzuruna, barış ortamına çomak sokmak isteyenlerin olduğunu, bu nedenle darbelerin planlandığını ifade etti.

"Size yaklaşan bir tehlikeyi söylemek boynumun borcudur, önümüzdeki seçimler güvenlik açısından Türkiye'yi yarın öbür gün başka boyuta taşıyabilecektir." diye konuşan Soylu, şunları kaydetti:

"Doğu ve Güneydoğu'da 24 saat huzur var mı, çok şükür var. Anne çocuğunu alıp gecenin bir saatinde komşusundan evine rahat geliyor mu? Orada PKK insanlarımızın huzurunu bozamıyor. Doğu'dan batıya göç terörün en şiddetli zamanında oldu. Oradaki millete baskı kurdukları zaman. İnsanlar ne yapacaklar, çocukların dağa gitmesini engellemek için kendilerini atabilecekleri yere attı. Huzurun olduğu zaman tersine göç var. Biz huzuru oluşturduk, biz teröre para sağlayan 94 belediyeyi görevden aldık. 'Teröre insan sağlarsan belediyeye girersin, kardeşini dağa göndereceksin' diyen anlayışı kestik. PKK'nın şah damarını kestik şimdi başka bir şey yapıyorlar, büyükşehirlere sızmak istiyorlar. Bugün İzmir'de kimse kusura bakmasın. Menemen, Karşıyaka, Bayraklı belediye meclis üyesi adaylarına baksınlar. Kim PKK adına haraç toplarken belediye meclis üyesi adayı oldu, kim PKK'dan tutukluyken bugün meclis üyesi adayı oldu? O zaman biz niye şehit verdik, biz niye 94 belediyeyi görevden aldık."

Bakan Soylu, PKK'ya destek verenlerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu anlayışla seçime girdiğine dikkati çekerek "Demirtaş bir şey söyledi, 'Apo'nun heykelini Türkiye'nin her yerine dikeceğiz.' dedi. Yarın Konak'ta bir caddenin adını değiştirmek isterlerse, şöyle hadsiz bir cümle kurarlarsa 'Biz de şehitlerimizin adını vermek istiyoruz' derlerse ne olacak? Dün bir vekil kalktı ne dedi? 'PKK'dan oy gelse fark etmez, hepsine kabulüz.' dedi. Siz kabul müsünüz, ben değilim." ifadelerini kullandı.

Şehitlere halel getirecek hiçbir adıma müsaade etmeyeceklerini aktaran Soylu, "Bizi konuşturan cesaretimiz, karakterimiz değildir. Milli iradedir, oydur, demokrasidir. Bize işimizi yaptıran da bunlardır. Onun için önümüzdeki süreç Türkiye için bir fırsattır." dedi.

