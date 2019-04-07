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Seçim 2019 Sayfası

MHP: Büyükşehirlerde muhtarlıklar kaldırılsın

31 Mart seçimlerinde ilçe ve Büyükşehir belediyesi arasındaki dengesizliğin üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı teklifin ardından parti kurmayları Büyükşehir yasasıylailgili çalışmalara başladı. Muhtarlıkların kaldırılması da çalışmalar kapsamında.

07 Nisan 2019 Pazar 07:30
MHP: Büyükşehirlerde muhtarlıklar kaldırılsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teklifinin ardından Büyükşehir yasasıyla ilgili parti kurmayları çalışmalara başladı. 30 büyükşehirde belediye başkan adayının ekibi ile birlikte seçime girmesi üzerinde duruluyor. Büyükşehirlerdeki muhtarlıkların kaldırılması da çalışmalar kapsamında.

Seçim sonuçları henüz kesinleşmeyen başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde belediye başkanlığının başka partiden, belediye meclisindeki çoğunluğa ise farklı partinin sahip olmasından kaynaklı ortaya çıkacak sıkıntılar konusunda tartışmalar yapılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu sıkıntıya dikkat çekerek yeni bir sistem önerisinde bulunmuştu. Bahçeli‘nin “Büyükşehirleri seçelim, o da ilçe belediye başkanlarını seçsin” teklifine AK Parti sıcak yaklaşmıştı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP liderine önerisiyle ilgili olarak “Sayın Bahçeli, kamu hizmetinin daha iyi verilmesi ve büyükşehir belediye başkanı ile ilçe belediye başkanı arasında, hizmet etme çalışmalarını, çabalarını sekteye uğratacak siyasal farklılıkların olmaması için, bu değerlendirmeyi yaptığı kanaatindeyim. Sayın Bahçeli, bir öneride bulundu. Bu çok kıymetlidir. Buna ilişkin çalışmalar yapılabilir ama bunlar ortak mutabakat ile yapılır” demişti.

İlçe belediyelerinin imkânları artırılacak

MHP kurmayları, büyükşehirlerle ilgili yapılacak düzenlemenin daha önce AK Parti’nin üzerinde çalıştığı ve büyükşehirler dışında kalan bazı illerin “bütünşehir” kapsamında alınmasını öngören taslak ile birlikte TBMM’ye getirileceğini belirtiyor. Büyükşehir yasasıyla beraber özellikle ilçe belediyelerinin yetkileri yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda, ilçe belediyelerinin yetkilerinin artırılması planlanıyor.

Tek pusulada olacak

MHP’nin teklifinde 30 büyükşehirde belediye başkan adayının ekibi ile birlikte seçime girmesi üzerinde duruluyor. Oy pusulasında büyükşehir belediye başkan adayının isminin altında birlikte çalışacağı ilçe belediye başkanları da yer alacak. Böylelikle, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tek pusulada olacak.

Muhtarlığa neşter

Büyükşehirlerdeki muhtarlıkların da kaldırılması çalışmalar kapsamında. MHP kurmayları, büyükşehirlerde muhtarların eskisi kadar etkin olmadığını, bu yüzden bir düzenleme yapılabileceğini ifade ediyor.

AK Parti ile değerlendirilecek

Önümüzdeki günlerde MHP ve AK Parti kurmaylarının bir araya gelerek yasa çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Her iki parti kurmayları yapılan çalışmalarla ilgili ortak görüş bildirecek. MHP kurmayları, Büyükşehir yasasının bu yıl içerisinde tamamlanacağını belirterek, “Kasım ayı itibarıyla Meclis gündemine gelebilir” dedi.

(Türkiye)

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 07:30
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. bahçeli
  4. muhtarlık
  5. Devlet Bahçeli
  6. Büyükşehir yasası

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