ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Çalışmalar olumlu sonuçlanırsa Büyük Birlik Partisi olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Balıkesir ve Tekirdağ başta olmak üzere diğer konuşulacak büyükşehirlerde aday çıkarmamayı düşünüyoruz." dedi.

Destici, BBP Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, pazartesi TBMM'de görüşülmeye başlanacak olan 2019 yılı bütçesiyle ilgili hazırlıkları yaptıklarını, bu konudaki görüşlerini hem Meclis hem de kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

- "Biz bir pazarlıkta asla olmayacağız"

Destici, 24 Haziran'da Türkiye'nin ittifaklarla seçime girdiğini vurgulayarak, bu yerel seçimlerde de iktidar partisinden ana muhalefet partisine ve diğer Meclis içindeki siyasi partilerin, dar ya da kapsamlı bir ittifak arayışı içinde bulunduğuna değindi.

"Büyük Birlik Partisi olarak kendi adımızla, amblemimizle ve adaylarımızla seçimlere katılacağız." diyen Destici, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da özellikle PKK'nın siyasi partisinin etkili olduğu bölgelerde hangi siyasi parti PKK'nın siyasi partisine karşı yarışıyorsa, onun desteklenmesinin bölgenin geleceği ve PKK'ya karşı bir güç gösterisi açısından önemli olduğunu kamuoyu ve siyasi partilerle paylaştıklarını aktardı.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti yetkilileriyle BBP arasında iki görüşme gerçekleştiğini belirten Destici, "Partimiz yetkili kurulları tarafından yapılan çalışmalar kendileriyle paylaşıldı. Bu çalışmaların inşallah olumlu sonuçlanacağını umut ediyoruz. Eğer bu çalışmalar olumlu sonuçlanırsa Büyük Birlik Partisi olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Balıkesir ve Tekirdağ başta olmak üzere diğer konuşulacak büyükşehirlerde aday çıkarmamayı düşündüğümüzü bir kere daha ifade edelim. Ama bu konuda verilmiş net bir kararımız yok." diye konuştu.







