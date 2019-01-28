Büyükşehirler el değiştiriyor! Son anket açıklandı

Yerel seçimlere 62 gün kala ORC Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Murat Pösteki; İstanbul ve Ankara başta olmak üzere seçim sonuçları en çok merak edilen illerle ilgili de çarpıcı veriler sundu.

ORC Araştırma Şirketi Genel Koordinatörü Mehmet Murat Pösteki, Ankara'da gündeme oturan analizlerini Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında dile getirdi.

Son anket sonuçları ile birlikte illerin analizlerini de sunan Pösteki, şunları söyledi:

Kararsız seçmen oranı yüzde 14-15

24 Haziran seçimlerine göre AK Parti oylarında yaklaşık 6,-7 puanlık bir düşüş saptadık. Bu seçmenin ciddi bir kısmı MHP'ye doğru gitmeye başlamış. Yüzde 14-15 civarında bir kararsız seçmen var. Ekonomi şu anda en çok etkileyen durum. Şu anda insanlar 'sınır ötesindeki' operasyonlar ciddi etkenler. Ama vatandaş cebini düşündüğü için ona odaklanmış durumdu.

İstanbul'da Binali Yıldırım farkı

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun tanınılırlık problemi her geçen gün azalıyor. AK Parti açısından Binali Yıldırım olmazsa olmaz tek adaydı zaten. Sempatik gelen bir insan.,

Ankara'da durum ne?

Ankara ile ilgili oran veremem. Mesele tam olarak Mansur Yavaş ve Mehmet Özhaseki meselesi değil. Ankara, İstanbul'a nazaran biraz daha milliyetçi bir şehirdir. Mansur Yavaş Ankara'yı almaya en çok yaklaşan isim oldu. Bir araştırmacı olarak söyleyebilirim. AK Parti'nin çıkarabileceği daha farklı adaylar olabilirdi. Ama Ankaralı olmayan birisi AK Parti için çok büyük bir dezavantaj. Mehmet Özhaseki Kayseri'de güzel belediye başkanlığı yaptı ama Ankara'da Ankaralılık diye bir olay var. MHP'nin Ankara'da ciddi bir oyu var. MHP seçmeninin tavrı çok önemli. AK parti MHP seçmenini Özhaseki'ye oy vermeye ikna edemezse Mansur Yavaş seçimi alacaktır. Bunu söyleyebiliriz.

Bursa el değiştirebilir

Bursa'da millet ittifakı adayı Mustafa Bozbey oldu. Nilüfer belediyesinin başkanı büyükşehir belediye başkanı olarak açıklandı ve şu anda AK Parti belediye başkan adayı olan mevcut belediye başkanı Alinur Aktaş'tan 1 puan civarında önde görünüyor. Yüzde 25'lik bir seçmen de kararsız.

Büyükerşen zor durumda

Yılmaz Büyükerşen'in potansiyel oyu zaten bu şekilde. Yani Yılmaz Büyükerşen CHP oyları sayesinde orda kazanmıyor yıllardır. Vatandaş sevdiği için kazanıyor. Şimdi işin içine orda MHP tabanı da girdiği için biraz durum kafa kafaya geldi. Eskişehir'de ya Yılmaz Büyükerşen 2-3 puan farkla kazanır ya diğer aday kazanır.

2014 seçiminde Eskişehir sonuçları :

CHP yüzde 45.3

AK Parti 39

MHP 11.2

An itibariyle Adana

Hüseyin Sözlü %51,8 (Cumhur ittifakı)

Zeydan Karalar %45,0 (CHP adayı)

Diger %3,2

Balıkesir'de son durum

Balıkesir'de cumhur ittifakı adayı Yücel Yılmaz'ın oyu 30.9

Millet ittifakı adayı İsmail Ok yüzde 29.7

Kararsız seçmen 36.3

Denizli'de Cumhur İttifakı önde