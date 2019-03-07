Büyükşehir’le motivasyona devam Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün 11 ve 12.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün 11 ve 12. sınıf öğrencileri için düzenlediği başarı ve motivasyon seminerlerinden ilki Yenişehir Osmangazi Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Eğitmen Leyla Asan, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere problem çözme teknikleri, sınav kaygısı eğitimi, motivasyon eğitimi, zaman yönetimi ve etkili ders çalışma teknikleri hakkında bilgi verdi. Katılımın yoğun olduğu programın sonunda Okul Müdürü Hüseyin İnci, eğitimci Leyla Asan’a çiçek vererek teşekkür etti.

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