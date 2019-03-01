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Büyükşehir’le engelliler, engelleri aştı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Engelli Dostu Gaziantep” anlayışı kapsamında yürütülen çalışmalardan, 1186 engelli vatandaş yararlandı, kamusal alandaki düzenlemelerle engelleri ortadan kaldırdı.

01 Mart 2019 Cuma 15:51
Büyükşehir’le engelliler, engelleri aştı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, “Engelli Dostu Gaziantep” anlayışı kapsamında yürütülen çalışmalardan, 1186 engelli vatandaş yararlandı, kamusal alandaki düzenlemelerle engelleri ortadan kaldırdı.


Büyüklüğü bakımından Avrupa’da ikinci, Türkiye’de ise ilk sırada yer alan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, konuşma, işitme, zihinsel, bedensel, görme engelli, özel öğrenme güçlüğü çeken ve yaygın gelişimsel bozukluk yaşayan engelliler, geleceğe umut dolu gözlerle bakmaya başladı. Türkiye’nin ilk korumalı iş yeri statüsünde açılan “Glütensiz Bir Başka Kafe”, çölyak hastaları ve glütensiz beslenmek isteyenlerin uğrak mekanı oldu, çalışanlarını özel gençlerden seçerek onlara iş imkânı sağladı.


Engelli Koordinasyon Merkezi’nde 670 engelli, üretime katıldı, bileğine bileziğini taktı. “Engelli Çocuklara Yönelik Sportif Beceri ve Koordinasyon Eğitim Atölyesi”nde, kamu, üniversite ve STK iş birliğiyle 4-12 yaş arası 348 engelli çocuğa ulaşıldı. Büyükşehir tarafından hayata geçirilen sosyal projelerle 168 otizmli çocuğa eğitim verildi.


İhtiyaçlı engellilere, akülü araba, tekerlekli sandalye, beyaz baston, konuşan saat ve medikal malzeme dağıtıldı. Engellilerin yalnızlığını paylaşan Büyükşehir Belediyesi, “Engel Yok Aracı”yla engellilerin kamudaki işleri için ücretsiz ulaşım hizmeti sundu.


Öte yandan kurulan engelsiz parklar, çocuklara hiçbir zorluk yaşatmadan çocukların rahatça eğlenebileceklerine fırsat verdi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:51
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