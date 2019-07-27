0553 313 94 23

Büyükşehirin Salihli’deki yatırımlarını inceledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, ilçe ziyaretleri kapsamında Salihli ilçesini ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarını ve hizmet birimlerini inceledi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:33
Büyükşehirin Salihli’deki yatırımlarını inceledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, ilçe ziyaretleri kapsamında Salihli ilçesini ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarını ve hizmet birimlerini inceledi. Büyükşehir personeliyle de bir araya gelen Öztozlu çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, ilçe ziyaretlerine Salihli ilçesi ile devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde yapmış olduğu yatırımları ve çalışmaları yerinde inceleyen Öztozlu, hizmet birimlerine ziyaretlerde bulunarak, personelle bir araya geldi. Yapılan çalışmalar ve hizmetler hakkında yetkililerden bilgi alan Ali Öztozlu’ya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay da eşlik etti.


Salihli şantiyesini Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte ziyaret eden Öztozlu, burada personellerle bir araya geldi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Personeller ile fikir alışverişinde bulunan Öztozlu, personele çalışmalarında kolaylıklar ve başarı dileklerini iletti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sular altında kalacak olan ilçe 7'nci kez taşınıyor!
    1. Sular altında kalacak olan ilçe 7'nci..
    2. Tüm dünya alarma geçti! İran resmen..
    3. Kale Grubu 62. yılında 141 çocuğu..
    4. HAK İŞ Mardin şubesi işçilerle eyleme..
    5. Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye..
    6. Tekerlekli sandalye basketbolu
    7. Manisa'da elektrik akımına kapılan..
    8. Başkan Kalaycı: “Yeşil bir Karaman..
    9. Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün..
    10. Atatürk Üniversitesi 400 bin öğrenciye..
    11. Bahçeli: “Suriye’nin kuzeyinde acilen..
    12. Ordu’da yamaç paraşütü yasağı kalkıyor
    13. İzmir’de biçer döver faciası:..
    14. Muradiye 11 bin 500 paket kaçak sigara..
    15. 'Omuz omuza vereceğiz, bu takımı..
    16. Çizgi film karakteri gerçek oldu
    17. Hindistan’da raydan çıkan trende 17..
    18. İdlib’de hava saldırısı: 10 sivil öldü
    19. Mühye Vadi Konutları sahiplerini buldu
    20. Bahçeli: Fırat'ın Doğusu ateşe verilmeli
    21. ESBİKE Antrenman Yarışları gerçekleşti
    22. Kedi için canını hiçe saymıştı... O..
    23. Hong Kong'da protestoculara biber..
    24. Selendi’de yol yapım çalışmaları..
    25. İran balistik füze denemesi yaptığını..
    26. Türkiye’nin en büyük Vosvos buluşması
    27. Yüzbaşı Bozkurt’dan Başkan Gültekin’e..
    28. Melih Gökçek anket yaptı! Sosyal medya..
    29. GÜNCELLEME- İdlib'e hava saldırıları:..
    30. Alanyaspor'da transfer
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    Öyle bir şey keşfetti ki... 3 yıldır tarlaya insan saçı döküyor!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz