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Büyükşehir’in kalitesi tescillendi

Büyükşehir Belediyesi’nin çevre konusunda yaptığı çalışmalar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ‘TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ belgesiyle ödüllendirildi.

14 Haziran 2019 Cuma 12:10
Büyükşehir’in kalitesi tescillendi

Büyükşehir Belediyesi’nin çevre konusunda yaptığı çalışmalar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ‘TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ belgesiyle ödüllendirildi.


Başkan Aktaş, TSE Başkanı Adem Şahin ve beraberindeki heyeti ağırladı. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Aktaş’a,‘TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ belgesi ile TSE’yi temsil eden bayrak takdim edildi. TSE Başkanı Şahin, ziyarette ayrıca Başkan Aktaş’a bir şilt verdi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın sürekli büyüdüğünü, buna paralel olarak da yeşili ve doğasıyla meşhur şehrin bir miktar deforme olduğunu söyledi. Daha sağlıklı büyümeyi temin etmek ve Bursalıları daha sağlıklı çevreye kavuşturmak için farklı birimler ve belediye iktisadi teşekkülleriyle çeşitli çalışmalar ortaya koyduklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Bu manada Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızın 2 yıldır yürüttüğü bir çalışma var. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’yle alakalı. Bugün bu çalışmaları taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TSE başkanımıza ve emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak çevre konusundaki hassasiyetlerinin artarak devam edeceğini ifade etti. Daha sağlıklı bir Bursa için yapılan çalışmaların herkesi kapsaması gerektiğini ve bu konuda bütün vatandaşların üzerine çeşitli görevler düştüğünü söyleyen Başkan Aktaş, “Daha sağlıklı yarınlar adına bilinç oluşturmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çevre ile ilgili yapılması gerekenler bir lütuf değil zarurettir. Bursa hepimizin. İnanıyorum ki aldığımız bu belge, bize bu konuda ayrı bir heyecan verecektir. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.


TSE Başkanı Adem Şahin ise Bursa’daki çevre yatırımlarının kalitesinin tescili anlamına gelen belgeyi Başkan Aktaş’a takdim etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Belediyelerin ‘günümüzde’ hizmet alanları sürekli genişleyen kurumlar hâline geldiğini belirten Şahin, “Artan hizmet yelpazesi içerisinde yapılan işlerin sisteme bağlanması, standardizasyonunun olması ve bunun sürdürülebilir kılınması büyük önem taşımaktadır. Hizmetin kalitesini garanti etmek açısından önemlidir. Bu belge de özellikle çevre konusunda Bursa’nın ortaya koyduğu başarılı çalışmalar neticesinde verilmiştir” şeklinde konuştu.


Büyükşehir Belediyesi’nin ISO 14001’i sürdürülebilir kılacağına ve kapsamını genişleterek Bursa’ya daha iyi hizmet verme noktasında öncü olacağına inandığını kaydeden Şahin, “Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizin başarılı şekilde devamını diliyorum. Sizinle çalışmaktan ve yeni alanlarda iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:10
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