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Büyükşehir’in ‘Cephe Sağlıklaştırma’ çalışmaları sürüyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “Cephe Sağlıklaştırma” çalışmaları son sürat devam ediyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
Büyükşehir’in ‘Cephe Sağlıklaştırma’ çalışmaları sürüyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “Cephe Sağlıklaştırma” çalışmaları son sürat devam ediyor. Şehrin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan projeyle Nazik Çarşı üzerinde bulunan ve halk arasında “Kuru Hapan” olarak bilinen işyerlerinde göz kamaştıran adımlar atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, geleneksel mimarinin ön plana çıkarılması suretiyle yürütülen Cephe Sağlıklaştırma çalışmaları ile yapılara hem estetik bir görünüm kazandırdıklarını ve hem de tarihi dokuyu yeniden canlandırdıklarını söyledi. Şehrin muhtelif noktalarındaki tarihi birçok çarşıda Cehpe Sağlıklaştırma çalışması yaptıklarını hatırlatan Başkan Mehmet Sekmen, Nazik Çarşı’da ise yenileme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Çarşı üzerindeki dükkân ve işyerlerinin büyük bir bölümünde cepheleri baştan aşağı yenilediklerinin altını çizen Sekmen, bu doğrultuda bir adım da “Kuru Hapan” için attıklarını söyledi. Yok olmaya yüz tutmuş olan geleneksel alışveriş kültürünün halen daha yaşatıldığı Kuru Hapan’ın çehresinin tamamen değiştirildiğini anlatan Başkan Sekmen, “Kış şartlarına uygun en yüksek kalitedeki, yapı malzemelerinin kullanıldığı cephe sağlıklaştırma çalışmaları ile cadde ve binalar 3 boyutlu lazer tarayıcı ile sayısallaştırılıp, modern tasarımla şekillendirildi. Tarihi dokuya uygun ve geleneksel mimari özellikleri baz alınarak yapılan kentsel tasarımda, Kuru Hapan’daki yapılar turistik nitelikte bir görünüm kazandı” diye konuştu.


BAŞKAN SEKMEN: “50 ADET DÜKKÂNIN CEPHESİ YENİLENDİ”


Bölgedeki çalışmaların devam ettiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bu güzergâhtaki işyeri ve dükkânların cepheleri daha düne kadar içler acısı bir durumdaydı. Esnafımızın da bu yöndeki talep ve beklentilerini dikkate alarak, Nazik Çarşı dediğimiz aks üzerinde son derece kapsamlı bir Cephe Sağlıklaştırma çalışması yürüttük. Sezonun açılmasıyla birlikte çarşının geriye kalan bölgelerine doğru yöneldik. Bu bağlamda Kuru Hapan’ı da geleneksel mimarinin zarafetiyle buluşturduk. Bölgede 50 dükkânda Cephe Sağlıklaştırma uygulaması yaptık” şeklinde konuştu. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen söz konusu proje, Nazik Çarşı esnafı gibi vatandaşlardan da tam not aldı. Bu çalışma sayesinde çarşının tarihi ve turistik bir görünüm kazandığını dile getiren esnaf ve vatandaşlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Mehmet Sekmen’e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
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