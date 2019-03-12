Büyükşehir’in CBS uygulamaları

Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) uygulamalarıyla ilgili bir sunum yapıldı. Sunuma Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü öğrencileri katıldı.

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü öğrencileri, hocalarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Öğrencilere Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıyla CBS ile ilgili bilgiler verildi. Burada bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme seminerlerini her yıl yaparak eğitimlerine katkı vermeye hazır olduklarını ifade eden Yaylagül, öğrencilerin istedikleri zaman Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek uygulamaları yerinde görebileceklerini kaydetti.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Fatih Hareket de CBS uygulamalarıyla ilgili bir sunum yaptı. CBS’nin konum bilgisiyle ilgili her türlü uygulamayı barındırdığını belirten Hareket, CBS’nin; kentsel ve bölgesel planlama, kadastro, tarım, orman, peyzaj, jeoloji, savunma, kültür varlıkları, emniyet, turizm, arkeoloji, yerel yönetim, nüfus, eğitim, çevre ve sağlık gibi pek çok alanda kullanıldığını söyledi.