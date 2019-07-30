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Büyükşehir’in bu haftaki konusu ‘Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı’ oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından mutlu çocukların yer aldığı bir nesil yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.

30 Temmuz 2019 Salı 15:07
Büyükşehir’in bu haftaki konusu ‘Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı’ oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından mutlu çocukların yer aldığı bir nesil yetiştirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.


Bu kapsamda düzenlenen eğitim atölyelerinin bu haftaki konusu ‘Mutlu Çocuk Yetiştirme Sanatı’ oldu. Bu kapsamda Çocuk Gelişim Uzmanı Didem Balcı, Geyve, Akyazı, Sapanca SGM ve Macera Park’ta aileler ile buluşarak mutlu çocuk yetiştirmenin inceliklerini paylaştı.


Ailelere çocuklarını mutlu bir şekilde yetiştirmenin inceliklerini anlatan Çocuk Gelişim Uzmanı Didem Balcı, “Çocuklarımızı nasıl mutlu ederiz? Sorusunun cevabını ihtiyaç ve istekleri karşılamanın dışında bir başka bakış açısı ile de değerlendirmemiz gerekiyor. Kendini ifade edemeyen, özgüveni, öz saygısı düşük bir çocuk istemiyorsak sürekli eleştirmekten kaçınmalı, her an müdahalede bulunan bir tutum içerisinde olmamalıyız. Anne ve babalar olarak büyük bir misyon üstleniyoruz. Çocuklarımıza her rekabetten ziyade iş birliğini öğretmemiz daha önemli bir kazanım olacaktır. Çünkü iş birliği duygusu bütünleştirici, öğretici ve içinde saygı barındırır” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:07
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