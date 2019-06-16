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Büyükşehir’in “Açık Hava Konserleri” başladı

Büyükşehir Belediyesi’nce organize edilen “Açık Hava Konserleri” programının ilki Erzurum’u adeta coşturdu.

16 Haziran 2019 Pazar 10:58
Büyükşehir’in “Açık Hava Konserleri” başladı

Büyükşehir Belediyesi’nce organize edilen “Açık Hava Konserleri” programının ilki Erzurum’u adeta coşturdu. Erzurumlu ses sanatçıları Yıldırım Budak, Metin Kara, Özcan Türe, Volkan Söğüt ve Şahin Sarıgül’ün seslendirdiği birbirinden güzel eserlerle coşan Erzurumlular, Havuzbaşı Kent Meydanı’nda birbirinden renkli görüntüler oluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yavuz Kocaman’ın yanı sıra daire başkanları ve bürokratların da katıldığı programın sunuculuğunu Erzurumlu tiyatro sanatçısı ve mizah ustası Bilal Tavlak yaptı. Sahne performansıyla göz dolduran Tavlak, meydanı dolduran kalabalığı kahkahaya boğarken, Erzurumlu konuk sanatçılar ise, yorumladıkları Türk Halk Müziği eserleriyle büyük beğeni topladı.


Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yavuz Kocaman, “Açık Hava Konserleri” programının açılışında yaptığı konuşmada, Erzurum’a yaz aylarında da sosyal canlılık kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi. Erzurum’un bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yaptığını hatırlatan Kocaman, “Biz istedik ki, Erzurum’da yaz aylarına da ayrı bir renk ve ahenk katalım. Programımızda birbirinden kıymetli sanatçılarımız olacak ve her biri kendine has yorumuyla yürek telimize dokunacak, gönüllerimize seslenecek. Programlarımızı bir yaz boyunca devam ettirecek ve Erzurum’da yaz aylarına ve yaz tatiline farklı bir renk katacağız” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Özcan Türe performansıyla başlayan konserler, Volkan Söğüt, Şahin Sarıgül ve Yıldırım Budak’la devam etti. Konser programını izlemek için Havuzbaşı Kent Meydanı’na adeta akın eden Erzurumlular, konuk sanatçılara cep telefonu ışıklarıyla eşlik ederken, zaman zaman halay çekip oynamayı da ihmal etmedi. Meydanda görsel bir şölene dönüşen Açık Hava Yaz Konserleri programı geç saatlere kadar sürerken, bir sonraki organizasyonun ise, 20 gün sonra gerçekleştirileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 10:58
  1. sanat
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