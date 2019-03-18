0553 313 94 23

Büyükşehir’den yeni bir kitap daha

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından yayınlanan kültür kitapları arasında yeni bir eser çıktı.

18 Mart 2019 Pazartesi 18:06
Büyükşehir’den yeni bir kitap daha

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından yayınlanan kültür kitapları arasında yeni bir eser çıktı. Gazeteci Haci Türkan’a ait “Malatya Yazıları” kitabı Malatya Büyükşehir Belediyesi Yayınlarının 45’nci eseri oldu.


Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Yazıları Kitabının Takdim’inde yayın faaliyetlerinin önemine değindi. Başkan Polat, “Malatya’nın bir marka şehir olması yönünde önemli adımlar atan Belediyemiz, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, Malatya’yı bölge şehri yapma noktasında önemli yatırım ve hizmetler gerçekleştirdi. Elbette marka şehir için sadece fiziki mekanlar veya şehircilik hizmetleri yeterli değildir. Bir kültür ve sanat şehri olmak için de çalışmalar gereklidir. İşte bizler bu bilinç ve doğrultuda planlama ve çalışmalarımızı gerçekleştirerek şehrimizin gelişimi için gayret göstermekteyiz. Bu anlamda yaptığımız çalışmalardan biri de Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımızın yapmış olduğu yayın faaliyetleridir. Bugüne kadar çok sayıda eseri kültür hayatına kazandıran Kültür ve Sosyal İşler Dairemiz tarafından yayımlanan bu yeni eserin de Malatya Tarihi açısından önemli bir derkenar hatta kaynakça olacağı inancındayım” ifadelerini kullandı.


Gazeteci-Yazar Haci Türkan da kitabın Önsüz’ünde şehir tarihçelerinin önemine dikkat çekerek, “Bir şehir düşününki şehrin kaderi ile kendi kaderiniz birbiriyle örtüşmüştür. Her gün adımladığınız caddeler, sokaklar zamanla değişirken siz de yaşınızı alıp ömrünüzün basamaklarını tırmanırsınız. Kimi zaman olanların farkında kimi zaman da pek de olan biteni fark etmeden geçip gittiğini sonradan anlarsınız” ifadelerini kullandı. “Mesleki bilgi ve deneyimlerimden yola çıkarak şehrime hep ilgili ve duyarlı olmaya gayret ettim” diyen Türkan, “Bu çabanın aynı zamanda şehrime karşı bir yükümlülük gereği olduğuna hep inanırım. Zira geleceği iyi kurmak geçmişi bilmekten geçer” şeklinde konuştu.


Yazarın çeşitli gazetelerde yayımlamış olduğu Malatya’ya dair yazılarının bazı ilavelerle bir araya getirilmesiyle oluşan eser, yazıların birbirini tamamlayan nitelikte olması dolayısıyla kısa Malatya Tarihi açısından önemli bir kaynak eser özelliği taşıyor. Mesire yerleri, Osmanlı’dan günümüze belediye tarihçesi, belediye başkanları gibi önemli bilgilerin okuyucuya sunulduğu eserde; Malatya ve Suriye ile Malatya ve İstanbul seri yazılarıyla şehrin geçmiş ve günümüz durumu ile yaşanan değişim analiz ediliyor. Özellikle belgelere dayalı olarak 1930’lu yıllarda Malatya’nın ilçe ilçe durumunun aktarılması dikkat çekiyor. Kitap, kültür hayatı ve şehir üzerine çeşitli düşüncelerin aktarıldığı yazılar ile Malatya’nın sosyal, ekonomik, sanayi, ulaşım ve ticaret potansiyelinin ele alınarak iş insanlarına yatırım çağrısıyla tamamlanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 18:06
  1. kültür
  2. kitap
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Yavuz: ”Sizler seçilmiş insanlarsınız"
    1. Vali Yavuz: ”Sizler seçilmiş..
    2. Tatlıoğlu’ndan çalışma arkadaşlarına..
    3. Hatay oy kullanma saatleri 2019 Hatay..
    4. Ayşen Zeybekci: "Vatan hainleri ve..
    5. Apple, o iPhone modellerinin fişini..
    6. Aliağaspor, İstanbul deplasmanından 1..
    7. İnegöl Belediyesi vatandaşlara üzüm..
    8. Irak ordusu ile terör örgütü PKK..
    9. Kocabıyık: "Bu seçim Narlıdere’nin..
    10. Çanakkale şehitleri Silopi’de anıldı
    11. Aydın'da 'AK Parti bayrağı'..
    12. Araştırma şirketinden bir ilk: Anket..
    13. Şırnak merkezli terör operasyonu
    14. Ayan, TTK Makine İkmal Daire..
    15. Kına gecesi pusu kurup 3 kişiyi..
    16. Samsun’da cinsel içerikli kaçak ürünle..
    17. Mozambik Devlet Başkanı: “Kasırgada..
    18. Afrika'da sıtmaya yakalanan baba öldü,..
    19. Borsa günü yükselişle tamamladı
    20. FETÖ destekli Akşener’den Erdoğan’a..
    21. Samsun’da konut satışları
    22. Mustafa Destici'den 'beka sorunu'..
    23. Baydilli rakibinin seçim bürosunu..
    24. Ordu’da damat dehşeti
    25. Bakan Kurum açıkladı! "2023'e kadar..
    26. Çanakkale ruhu Artvin'de yaşatıldı
    27. Narkotik polisinden şok uygulama
    28. Kuşadası’nda fuhuşa teşvik suçundan..
    29. Çanakkale şehitleri için 50 metrelik..
    30. Çanakkale şehitleri için 50 metrelik..
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun