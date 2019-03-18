Büyükşehir’den yeni bir kitap daha

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından yayınlanan kültür kitapları arasında yeni bir eser çıktı. Gazeteci Haci Türkan’a ait “Malatya Yazıları” kitabı Malatya Büyükşehir Belediyesi Yayınlarının 45’nci eseri oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Yazıları Kitabının Takdim’inde yayın faaliyetlerinin önemine değindi. Başkan Polat, “Malatya’nın bir marka şehir olması yönünde önemli adımlar atan Belediyemiz, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, Malatya’yı bölge şehri yapma noktasında önemli yatırım ve hizmetler gerçekleştirdi. Elbette marka şehir için sadece fiziki mekanlar veya şehircilik hizmetleri yeterli değildir. Bir kültür ve sanat şehri olmak için de çalışmalar gereklidir. İşte bizler bu bilinç ve doğrultuda planlama ve çalışmalarımızı gerçekleştirerek şehrimizin gelişimi için gayret göstermekteyiz. Bu anlamda yaptığımız çalışmalardan biri de Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımızın yapmış olduğu yayın faaliyetleridir. Bugüne kadar çok sayıda eseri kültür hayatına kazandıran Kültür ve Sosyal İşler Dairemiz tarafından yayımlanan bu yeni eserin de Malatya Tarihi açısından önemli bir derkenar hatta kaynakça olacağı inancındayım” ifadelerini kullandı.

Gazeteci-Yazar Haci Türkan da kitabın Önsüz’ünde şehir tarihçelerinin önemine dikkat çekerek, “Bir şehir düşününki şehrin kaderi ile kendi kaderiniz birbiriyle örtüşmüştür. Her gün adımladığınız caddeler, sokaklar zamanla değişirken siz de yaşınızı alıp ömrünüzün basamaklarını tırmanırsınız. Kimi zaman olanların farkında kimi zaman da pek de olan biteni fark etmeden geçip gittiğini sonradan anlarsınız” ifadelerini kullandı. “Mesleki bilgi ve deneyimlerimden yola çıkarak şehrime hep ilgili ve duyarlı olmaya gayret ettim” diyen Türkan, “Bu çabanın aynı zamanda şehrime karşı bir yükümlülük gereği olduğuna hep inanırım. Zira geleceği iyi kurmak geçmişi bilmekten geçer” şeklinde konuştu.

Yazarın çeşitli gazetelerde yayımlamış olduğu Malatya’ya dair yazılarının bazı ilavelerle bir araya getirilmesiyle oluşan eser, yazıların birbirini tamamlayan nitelikte olması dolayısıyla kısa Malatya Tarihi açısından önemli bir kaynak eser özelliği taşıyor. Mesire yerleri, Osmanlı’dan günümüze belediye tarihçesi, belediye başkanları gibi önemli bilgilerin okuyucuya sunulduğu eserde; Malatya ve Suriye ile Malatya ve İstanbul seri yazılarıyla şehrin geçmiş ve günümüz durumu ile yaşanan değişim analiz ediliyor. Özellikle belgelere dayalı olarak 1930’lu yıllarda Malatya’nın ilçe ilçe durumunun aktarılması dikkat çekiyor. Kitap, kültür hayatı ve şehir üzerine çeşitli düşüncelerin aktarıldığı yazılar ile Malatya’nın sosyal, ekonomik, sanayi, ulaşım ve ticaret potansiyelinin ele alınarak iş insanlarına yatırım çağrısıyla tamamlanıyor.