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Büyükşehir’den “Yaya Öncelikli Trafik” düzenlemesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, “Yaya Öncelikli Trafik Uygulamaları” kapsamında kolları sıvadı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
Büyükşehir’den “Yaya Öncelikli Trafik” düzenlemesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, “Yaya Öncelikli Trafik Uygulamaları” kapsamında kolları sıvadı. Büyükşehir ekipleri, söz konusu uygulamayla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla şehrin muhtelif noktalarında kırmızı ve beyaz renklerden oluşan düz ve üç boyutlu yaya geçitleri oluşturdu. Yapılan çalışmalarla araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu güzergâhlara bambaşka bir hava katarken, özellikle üç boyutlu yaya geçitleri vatandaşlardan büyük ilgi görmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; 2019 yılının “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından “Yaya Öncelikli Trafik” yılı ilan edildiği hatırlatılarak, bu çerçevede ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanya yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA


2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 74’üncü maddesi ile Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 146’ncı maddesine atıfta bulunularak yapılan açıklamada, ilgili maddelerle yayalara geçiş hakkı ve okul geçitlerinde uyulması gereken kuralların düzenlendiği belirtilerek, Erzurum’da da bu yönde fiziki bir takım uygulamalara gidildiği bildirildi. Merkez ilçelerden başlanmak suretiyle bütün ilçelerde lüzum görülen trafik işaretlemelerinin yapılmasına başlandığının ifade edildiği açıklamada; Aşkale, Çat, Horasan, Köprüköy, Pasinler, Tortum ve Uzundere ilçelerinde ise, düşey işaretleme çalışmalarının tamamlandığı bilgisine yer verildi. Açıklamada ayrıca “Büyükşehir Belediyesi Trafik Sinyalizasyon ekiplerimiz, Ömer Nasuhi Bilmen Caddesi DSİ Işıklı Kavşağı ile Cumhuriyet Caddesi üzerinde de üç boyutlu yaya geçidi çalışması yapmıştır” denildi.


ÜÇ BOYUTLU KAVŞAK BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR


Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin Aziziye Millet Bahçesi girişinde tamamladığı üç boyutlu yaya geçidi, trafiğin çok yoğun olduğu Ömer Nasuhi Bilmen Caddesi’ne ayrı bir renk katarken, daha şimdiden sürücülerin olduğu kadar, yayaların da büyük ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bu çalışmanın çok estetik olduğunu dile getirerek, “Yapılan bu uygulama aynı zamanda yaya öncelikli trafik uygulaması ile ilgili farkındalık oluşturulması noktasında da sıra dışı bir çalışma da olmuş. Büyükşehir Belediyesi’ni kutluyoruz” dediler.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
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