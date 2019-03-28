0553 313 94 23

Büyükşehirden Yaşlılar Haftası’nda kültürel etkinlikler

Muğla Büyükşehir Belediyesi 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı.

28 Mart 2019 Perşembe 20:05
Büyükşehirden Yaşlılar Haftası’nda kültürel etkinlikler

Muğla Büyükşehir Belediyesi 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda da sosyal


etkinliklerine devam eden Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyelerini İzmir Efes Antik Kenti, Meryem Ana Kilisesi ve Şirince Köyünden oluşan bir kültür turuna götürdü. 270 üyenin katılım sağladığı kültür turunda üyelere profesyonel rehberler ve sağlık ekipleri eşlik etti. Kültür gezisinden çok memnun olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri kendileri için bu hizmetleri gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür ettiler.


18-24 Mart Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında bir diğer etkinlikte Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyelerinin bir yıl boyunca Hobi Atölyesi’nde yapmış oldukları resimlerden oluşan bir karma resim sergisi gerçekleştirildi. 34 resmin sergilendiği etkinlik üyelerden ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 20:05
  1. kültür
  2. sergi
  3. resim sergisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
    1. Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı..
    2. Tarihi keşif! Dünyadakilere göre çok..
    3. Etiyopya Başbakanından başkent..
    4. Afganistan'daki cumhurbaşkanlığı..
    5. BM'den "Kaşıkçı'nın katilleri kamuya..
    6. Avam Kamarası Başkanı daha önce iki..
    7. Dev tavşan ile küçük kızın dostluğu..
    8. Bakan Yardımcısı İnce Özel Harekat'ta..
    9. Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı..
    10. Fenerbahçe hazırlık maçında..
    11. AK Parti'nin Elmadağ mitingi
    12. İkizleri boğulmaktan kurbağa adamlar..
    13. "Çok çalıştım ve sabrettim"
    14. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta terör..
    15. Lübnan'da Filistinli tutuklulara..
    16. "Gece gündüz bu millete borcumuzu..
    17. Bakan Kasapoğlu Balıkesir’de gençlerle..
    18. İmamoğlu’ndan Yarımada’daki turizmin..
    19. Darbe sanığı yarbaydan "Genelkurmay'da..
    20. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı..
    21. Sarı yeleklilere Toulouse'da gösteri..
    22. "Cumhurbaşkanını yıkamayacaklarını..
    23. Venezuela'da hareketli anlar! Maduro..
    24. Büyükşehirden Yaşlılar Haftası’nda..
    25. Bahçeli Mersin’de (2)
    26. OFDER’den ’farkındalık’ tepkisi
    27. Serada kenevir yetiştiren 1 kişi..
    28. Dilencinin üzerinden çıkan para dudak..
    29. Türkmenler Altınköprü Katliamı'nın..
    30. Bakan Kasapoğlu, Balıkesir'de..
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu