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Büyükşehirden yarıyıl etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle Gençlik, Çocuk ve Aile Danışma Merkezi, yarıyıl tatil atölyesi programı düzenledi.

17 Şubat 2019 Pazar 11:56
Büyükşehirden yarıyıl etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle Gençlik, Çocuk ve Aile Danışma Merkezi, yarıyıl tatil atölyesi programı düzenledi.


Kadın, çocuk ve genç bireyler ile ailelere, psikolojik, sosyolojik ve kişisel gelişimleri başta olmak üzere destek veren merkezde, yarıyıl eğlencesi düzenlendi. Hedef " Mutlu Aile" ilkesi ile yola çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi Yenimahalle Gençlik, Çocuk ve Aile Danışma Merkezi, çalışmalarına büyük bir hassasiyetle devam ediyor.


Birçok rehberlik ve psikolojik eğitimin ücretiz olarak verildiği merkezde, özellikle çocukların ve gençlerin gelişim sürecinde yaşadıkları duygusal ve davranışsal problemler, desteklenerek çözüme kavuşturuluyor.


Merkezde, 8-12 yaş aralığındaki çocuklara ve annelere yönelik gerçekleştirilen yarıyıl tatil eğitim programı, eğlenceli ve renkli etkinliklerle sona erdi. Eğitim programında çocuklar, grup rehberlik eğitimleri, öz güven destekleyici iletişim çalışmaları ve film atölyesinde yapılan çalışmalarla eğlenerek, öğrendiler.


Psikologlar ve aile danışmanları eşliğinde yapılan, grup çalışmaları ile annelere, duygularını tanıma, kendini ifade etme ve aile içindeki sorunların çözümünde daha bilinçli davranmalarını sağlayacak eğitimlerin verildiği merkeze vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Yapılan eğitimin kapanış programında, misafirlere ney dinletisi ile Hacivat ve Karagöz orta oyunu sahnelendi.


Kapanış programına katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker, "Kadınlarımızın, çocuklarımızın ve ebeveynlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Merkezimize gösterilen ilgi için çok teşekkür ediyor, ailelerimize her konuda yardımcı olan personelimizi tebrik ediyorum" dedi.


Merkezin, eğitim ve rehberlik hizmetinden memnun kaldıklarını belirten ebeveynler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:56
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